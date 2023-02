Miracol în familia unei actrițe braziliene! A rămas însărcinată la 55 de ani

O femeie în vârstă de 56 de ani a fost luată prin surprindere când medicii i-au sugerat să facă un test de sarcină, sugerând că ar putea fi gravidă. Actrița din Brazilia, Claudia Raia, a fost într-adevăr însărcinată la 55 de ani, lucru care părea incredibil pentru toată lumea. Având deja doi copii, femeia a dat naștere micuțului Luca la începutul lunii februarie, scrie

Surpriza plăcută pentru actrița braziliană

La vârsta de 55 de ani, Claudia a rămas însărcinată, fără să se fi așteptat la așa ceva. Vestea a venit ca un șoc pentru ea când medicii au sugerat să facă un test de sarcină. Având deja doi copii, născuți acum 20 de ani, nu i-a trecut niciodată prin cap că ar mai putea fi din nou însărcinată la o vârstă înaintată.

Claudia a povestit despre momentul în care medicul i-a spus că ar putea fi însărcinată: „Mi-am spus că este nebun. De unde a scos asta? Am 55 de ani”. Pentru a fi sigură, a cumpărat un test de sarcină de la farmacie și a aflat astfel că este cu adevărat însărcinată.

Femeia a fost surprinsă de această veste și a mărturisit: „Mi-am spus: ‘nu se poate’. Băieți, am 55 de ani”. În cele din urmă, Claudia a dat naștere unui băiețel sănătos numit Luca, care s-a născut pe 11 februarie, cântărind șase kilograme și jumătate. Femeia mai are doi copii.

Miracol în familia unei actrițe braziliene

La vârsta de 48 de ani, Claudia a decis să își înghețe ovulele pentru a încerca să aibă un alt copil în viitor. Cu toate acestea, medicii au avertizat-o că va intra la menopauză la vârsta de 50 de ani și că nu mai există șanse de a rămâne însărcinată.

În ciuda acestor avertismente, în 2021, Claudia și soțul ei au decis să încerce fertilizarea in vitro, însă fără succes. Cu toate acestea, o veste neașteptată a apărut în viața lor, când un medic le-a spus că există posibilitatea ca Claudia să fie însărcinată din nou, chiar dacă are o vârstă înaintată.

„Când doctorul mi-a cerut testul de sânge pentru sarcină, i-am spus: Ești cu adevărat nebun. De unde ai scos asta? Am 55 de ani. M-am dus la farmacie, am cumpărat un test de sarcină, nu mai puteam suporta așteptarea. Pentru că am spus ‘trebuie să fac testul’ – un test pe care toată lumea îl face – ce e asta, o să aștept o zi și jumătate să vină un test de sânge? Nu pot să suport asta. Apoi am făcut testul și a ieșit pozitiv”, spune Claudia.