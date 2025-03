Mircea Bravo se spală pe cap o dată la câteva săptămâni: „Eu consider că am un păr sănătos, un păr bogat”

Mircea Bravo a mărturisit că se spală pe cap o dată la câteva săptămâni. Actorul a spus că din acest motiv are un păr bogat și sănătos. El crede că unii dintre prietenii săi au început să chelească tocmai pentru că se spală zilnic pe cap.

Ce a spus Mircea Bravo despre spălatul pe cap

„Aici e o chestie mai specială… în weekend m-am tuns și cu ocazia aia m-am spălat, dar înainte am avut vreo trei săptămâni de când nu m-am mai spălat pe cap. De obicei mă spăl numai în momentul în care mă tund. Eu consider că am un păr sănătos, un păr bogat, am prieteni care se spală zilnic, încep să chelească și cumva primesc combustibil pentru teoria mea, faptul că sunt bine, sunt mulțumit cu părul meu și am fost odată la stilist și i-am explicat teoria mea și i-am spus: ”Ți-ai dat seama că nu m-am spălat de tura trecută, de când am fost la tine?”, și a spus: ”Nu cred!”. Acum că la 37 de ani am un păr bogat, n-aș schimba această teorie a mea”, a spus Mircea Bravo la Kanal D, potrivit

Cum a reacționat soția lui Mircea Bravo când a aflat despre obiceiul lui

Actorul din 2022 cu Georgiana și . La început, soției i s-a părut bizar obiceiul lui Mircea, dar acum îi dă dreptate: „La început a crezut că glumesc, după a văzut că-s serios și după într-adevăr a zis: ”Într-adevăr, nu miroase urât. E pur și simplu ce ne imaginăm noi”. Nu stau într-un loc în care să miroasă a prăjeală sau ceva, umblu în locuri mișto, așa că părul meu nu miroase urât și acum probabil se simte că-s super OK”.