Acasa » Monden » Mircea Solcanu, un Paște diferit. Obiceiul emoționant pe care îl păstrează după pierderea mamei

Ana Beatrice
10 apr. 2026, 15:30
Mircea Solcanu. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Cum a schimbat pierderea mamei sărbătorile lui Mircea Solcanu
  2. Ce pregătiri culinare şi ritualuri respectă prezentatorul
  3. Ce dorinţe şi planuri are pentru viitor

Pentru Mircea Solcanu, sărbătorile de Paște nu mai au farmecul de altădată. De când mama lui a murit, în mai 2022, simte un gol greu de descris. Momentele care altădată erau pline de căldură și bucurie au devenit apăsătoare. Astăzi, Paștele vine mai mult cu dor și cu sentimentul că îi lipsește ceva esențial din viață.

Cum a schimbat pierderea mamei sărbătorile lui Mircea Solcanu

Pentru Mircea Solcanu, Paștele nu mai înseamnă de mult doar bucurie, ci și dor. De când mama lui a plecat dintre noi, în 2022, sărbătorile au căpătat o altă greutate, mai tăcută și mai apăsătoare.

Chiar și așa, prezentatorul nu lasă aceste momente să treacă fără un gest simbolic. La fiecare masă festivă, pune un tacâm în plus, fie pentru cei care îi trec pragul, fie pentru cei „văzuți sau nevăzuți”.

Gândul îi fuge inevitabil la mama lui, iar lipsa ei se simte cel mai puternic în astfel de zile. „Pun un tacâm pentru cei care mă vizitează, văzuți sau nevăzuți”, a declarat acesta pentru Click!.

Ce pregătiri culinare şi ritualuri respectă prezentatorul

Rămas singur, Mircea Solcanu a învățat să se gospodărească și a transformat gătitul într-un obicei zilnic, inclusiv de sărbători. Deși anul acesta și-a propus să pregătească masa de Paște pe cont propriu, recunoaște sincer că a mai „trișat” pe alocuri. Ouăle le-a cumpărat deja fierte și vopsite, iar friptura a luat-o gata făcută.

Totuși, nu renunță la preparatele care contează cu adevărat pentru el. „O să-mi fac niște sarmale însă și o salată de pui cu maioneză”, a spus el. În plus, trăiește sărbătoarea și pe plan spiritual, participând la spovedanie și pregătindu-se pentru „întâlnirea tainică cu Hristos din Sfânta Împărtășanie”.

Paștele îl găsește în compania necuvântătoarelor lui, Blanche și Fulgerica, dar și alături de colegii de la C fm, cu care va petrece câteva ore.

Ce dorinţe şi planuri are pentru viitor

Dincolo de rutina zilnică și de momentele de reflecție, Mircea Solcanu își dorește lucruri simple, dar esențiale: pace și sănătate. Recunoaște că va trebui să reia vizitele la medici, ceea ce îl face să prețuiască și mai mult echilibrul interior.

În același timp, visează la o evadare care să-i aducă liniște. Fie pe Via Transilvanica, fie pe celebrul Camino de Santiago, trasee care promit nu doar peisaje spectaculoase, ci și o reconectare profundă cu sinele. Totuși, deocamdată, aceste planuri rămân „la capitolul visare în papuci”, după cum spune chiar el, nefiind încă pregătit să facă pasul decisiv.

