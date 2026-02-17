Mirela Oprișor a vorbit recent despre cele mai grele momente din viața ei, marcate de pierderea tatălui și a fratelui său. Celebra actriță, cunoscută pentru rolul Aspirinei, a trecut prin suferințe greu de imaginat în ultimii ani. Fratele ți tatăl actriței au fost răpuși de aceeași boală nemiloasă, lăsând un gol imens în sufletul vedetei.

Detalii despre pierderile suferite de Mirela Oprișor

Pierderea fratelui a fost o lovitură extrem de dură pentru actriță, mai ales că acesta era foarte tânăr. La scurt timp după acest eveniment, tatăl ei s-a stins din viață din cauza aceleiași afecțiuni. Mirela a mărturisit că procesul de doliu a fost unul lung și că a încercat să rămână puternică pentru restul familiei. Vedeta a explicat că aceste experiențe dureroase au făcut-o să prețuiască mult mai mult fiecare clipă petrecută alături de cei dragi și să privească viața cu alți ochi.

„Fratele meu a murit tânăr, iar tata s-a dus la scurt timp după el, măcinat de aceeași boală. A fost o perioadă în care simțeam că nu mai am aer, dar te ridici pentru că viața merge înainte. Munca m-a salvat mult, faptul că trebuia să merg la filmări și să intru în pielea unui personaj vesel m-a ajutat să nu mă prăbușesc de tot”, a declarat Mirela Oprișor.

Cum a reușit să treacă peste durere

Potrivit , actrița a explicat că vindecarea a fost presărată cu multe întrebări și momente de singurătate. Ea a găsit însă puterea de a merge mai departe cu ajutorul fiicei sale și pasiunii pentru meseria pe care o practică. Mirela consideră că teatrul și filmul au fost formele sale de terapie, locul unde a putut să își exprime emoțiile fără să fie Deși amintirea celor doi rămâne vie, ea a învățat să trăiască cu această absență și să onoreze memoria lor prin tot ceea ce face în fiecare zi.

„E greu să vorbești despre asta, dar cred că le sunt datoare să nu îi uit niciodată. Tata era un om minunat, iar fratele meu avea toată viața înainte. Când treci prin astfel de încercări, îți dai seama ce contează cu adevărat. Nu mai pui preț pe lucruri mărunte, pe certuri sau pe orgolii. Rămâi doar cu amintirile frumoase și cu dorul care nu pleacă niciodată, dar cu care înveți să conviețuiești într-un mod discret”, a mai adăugat actrița.