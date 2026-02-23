Mirela Vaida a sărbătorit ziua fiicei sale cu un city break în Londra. Carla, care a împlinit 11 ani pe data de 20 februarie. Prezentatoarea TV a ales această destinație pentru a le oferi celor mici prima lor experiență în capitala Marii Britanii, bifând un program intens de vizite și activități culturale.

Mesajul emoționant al vedetei pentru fiica sa

Potrivit , prezentatoarea TV a observat cu emoție cum fiica sa cea mare a început să facă tranziția către perioada adolescenței. Cu ocazia aniversării, aceasta a publicat un mesaj în care descrie relația strânsă pe care o are cu fata ei:

„Eu încă îi spun «fetița mea», dar ea începe, ușor-ușor, să-mi arate că vrea să devină mare… Îmi spune că o bat la cap să mă pupe la plecare, că nu mai e bebeluș, că îi plac trupele K-pop și are deja idoli printre starurile pop… Îmi cere bluzele din dulapul meu pentru că «îi vin mai bine» și, fără să-mi dau seama când s-a întâmplat asta, purtăm deja același număr la pantofi. Parcă ieri o țineam de mânuță să facă primii pași… iar azi își caută propriul drum. Dar, oricât ar crește, oricât s-ar schimba, oricât de mare va deveni în ochii lumii… pentru mine va rămâne mereu fetița mea. Creația mea frumoasă, sensibilă, luminoasă, pe care mami și tati, Vladi și Ciuci o vor iubi toată viața, cu aceeași emoție ca în prima zi. La mulți ani, Carla mea! Să nu uiți niciodată cât de iubită ești!”, a transmis artista.

Mirela Vaida a sărbătorit ziua fiicei sale în Londra

Programul ales de Mirela Vaida pentru cele două zile petrecute în a fost unul foarte încărcat din punct de vedere fizic. Familia a parcurs pe jos aproximativ 10 kilometri în fiecare zi pentru a vedea muzeele importante, metroul londonez și taxiurile celebre cu volanul pe dreapta. Momentul culminant al excursiei a fost vizionarea unui musical celebru pe o scenă londoneză.

„Pentru ziua Carlei am făcut ce știm noi mai bine: un hei-rup de familie! Le-am făcut copiilor cadou prima lor escapadă la Londra… 2 zile în care am vrut să cucerim un oraș cât o poveste!, (…). 10 km de mers pe jos pe zi, bifat cele mai importante obiective turistice, muzee care ne-au lăsat cu gura căscată, metroul londonez, mic dejun cu cârnați și fasole și taxiuri cu volanul pe dreapta care i-au fascinat pe băieți. Punctul culminant? Musicalul Lion King. Au fost vrăjiți! Cred că ar mai fi stat o dată… imediat după! A fost obositor, pe fugă, cu rucsacii în spate și cu «mai avem mult?» din 10 în 10 minute… dar frumos!”, a povestit vedeta.

Călătoria s-a încheiat cu o întârziere a avionului, astfel că familia a ajuns în București la ora 2:00 dimineața.

„La întoarcere, avionul a avut întârziere și am ajuns acasă la 2 noaptea… iar la 6:30 ne-am trezit cu chiu, cu vai și cu ochii cât cepele ca să mergem la școală. Viața reală nu iartă nici după citybreak! Dar au rămas amintirile. Cele mai frumoase. Și prima Londră… nu se uită niciodată”, a mai scris vedeta.