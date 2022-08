Mirela Vaida detestă litoralul românesc. Destinația unde a găsit condiții de lux la prețuri asemănătoare cu cele din Mamaia

Mirela Vaida a plecat în Egipt alături de soțul ei și de cei trei copii. Deși vizitează cu plăcere destinațiile turistice din România, prezentatoarea TV refuză să plătească pentru un sejur pe litoralul românesc.

Vedeta a ales un concediu cu regim ultra all inclusive, cu toate mesele asigurate. Mirela Vaida a povestit într-o postare de Instagram că a înotat cu delfinii și a făcut snorkling într-o laguna superba din apele Mării Roșii și s-a bucurat de un safari.

„Putem spune, fără doar şi poate, că am experimentat tot ce se putea în aceste zile de vacanţă: am văzut înotând delfinii, am făcut snorkling, am făcut baie într-o lagună superbă în apele Mării Roşii, ne-am dat în tobogane cu apă iar aseară am fost în safari cu cămile, cai şi atv-uri, de-a lungul coastei, am mâncat kufta, am văzut dansuri tradiţionale şi ne-am uitat la stele şi planete prin telescop (am văzut planetele Jupiter şi Saturn). ⭐️💫🌙✨ 🪐🌕 Şi asta nu e tot! Ne pregătim de ziua de mâine, când Vladimir al nostru îşi aniversează ziua de naştere! 🎂🍡🥂🍾🎁🎈🎉 Şi să nu credeţi c-am obosit! Am lua-o oricând de la capăt! 🧸🥳💛❤️ Vă îmbrăţişăm!!!”, a scris Mirela Vaida pe Instagram.

De ce evită Mirela Vaida litoralul românesc?

Vedeta refuză să plătească pentru un sejur pe litoralul românesc, în condițiile în care poate beneficia de condiții excelente în străinătate.

„La mare, la Mamaia, nu am să merg. Și nu cred că o să mai ajung vreodată. Pentru că nu are ce să îmi ofere Mamaia, din păcate, nici ca servicii, nici ca nimic altceva. Nu mai vorbim de prețuri. Deci, la banii pe care îi dai în Mamaia, pentru două-trei nopți, te duci liniștit în orice țară caldă și stai o săptămână la ultra all-inclusiv. Așa o să facem și noi. După care, îmi mai propun ca eu și soțul meu să mai plecăm două-trei zile în Italia. Pentru că e țara noastră preferată și ne simțim foarte bine acolo”, a declarat vedeta pentru fanatik.ro.

Mirela Vaida și-a propus să viziteze în fiecare an cel puțin o destinație turistică din România

Deși preferă concediile în străinătate, vedeta și-a propus să descopere alte destinații turistice din România, în ciuda infrastructurii defectuoase, care îngreunează accesul.

În această vară, Mirela Vaida a mers cu familia în Delta Dunării, unde spune că a cheltuit nu mai puțin de 2.ooo de euro. Prezentatoarea emisiunii Acces direct s-a cazat la o pensiune de patru stele și a avut puse la dispoziție două mese pe zi. Ea a povestit că i-a plăcut mult plaja sălbatică de la Sfântul Gheorghe și s-a bucurat enorm să plătească pentru o vacanță în România.