Mirela Vaida, dincolo de celebritate. Cum se descurcă vedeta cu treburile casnice: „Multă lume mă acuză că eu nu fac nimic”

Mirela Vaida se bucură de o carieră în teatru și în televiziune, dar și de rolul de femeie și mamă. Totuși, sunt multe voci care o critică și îi reproșează faptul că nu se ocupă de curățenie și nu gătește pentru cei trei copii și soț. Oamenii o judecă, fără să-i cunoască povestea.

Mirela Vaida rupe tăcerea

Mirela Vaida a dezvăluit în cadrul unui interviu că . Vedeta de la Antena 1 a venit cu o replică pentru cei care nu se abțin și își permit s-o jignească.

Prezentatoarea a mărturisit că, într-adevăr, are o bonă care se ocupă de copiii săi, dar, își îndeplinește toate responsabilitățile de mamă, după ce vine de la serviciu.

„Multă lume mă acuză că eu nu fac nimic, pentru că sunt toată ziua plecată și că, de fapt, am oameni plătiți care fac totul. Cine nu știe, normal că vorbește. Eu știu foarte bine cum mă ocup de casa mea și de copiii mei.

Într-adevăr, am o bonă, pentru că nu avem cu cine să îi lăsăm când plec eu la serviciu, trebuie să fie cineva cu ei. Bona este deja parte din familia noastră, de mai bine de șase ani, dar, în rest, sunt mamă cu normă întreagă și cred că este normal să fie așa, pentru că toate mamele au serviciu, după care vin acasă, fac mâncare, spală, calcă și asta înseamnă să fii mamă. Nu e nicio chestiune pe care o fac eu în plus sau în minus”, a declarat Mirela Vaida, pentru

MirelaVaida, cu nervii la pământ

Mirela Vaida a povestit recent, într-un interviu, drama și momentele cumplite cu care s-a confruntat după patru ani de căsnicie. Ea a recunoscut că inițial s-a concentrat pe carieră, dar mai apoi și-a dorit copii.

„Păi dacă eu m-am măritat la 27 de ani, copiii au venit la 33 de ani. Destul de târziu. Vreau să zic aşa, până la 30 de ani am fost mai preocupată de job, de carieră. La 29 de ani am intrat în Antena 1, un proiect zilnic care îmi lua toată energia, care îmi lua tot timpul şi nu gândeam în vremea aia la copii. Şi când am vrut să fac copii, doi ani de zile nu am putut…sau chiar trei.

După ce mi-am rezolvat toate problemele, după ce am pierdut două sarcini, am reuşit să rămân însărcinată cu Carla şi să o aduc pe lume.

După aceea am zis, Doamne, dacă pot să fac acum, să nu pierd timpul, să mai fac încă unul. Cine ştie ce se întâmplă. (…) . Noi mâncăm prost, ne stresăm, organismul trebuie pregătit, nu doar fizic, ci şi emoţional. (…) Copilul când vine trebuie să fie primit într-un cuib, în linişte.

Chiar e o pregătire spirituală din punctul asta de vedere. (…) După ce piezi două sarcini, foarte greu îţi revii. Din cauza calităţii vieţii care e din ce în ce mai slabă, femeile nu mai au aceeaşi putere de a naşte copii”, a povestit prezentatoarea de la Antena 1, potrivit