Mirela Vaida, pusă la pământ de către fani. Ireal ce reacții a stârnit prezentatoarea după ce a cântat la o nuntă

Mirela Vaida a devenit una dintre cel mai cunoscute vedete din România, în urma emisiunii zilnice pe care o prezintă la Antena 1.

Femeie de succes carismatică și cu picioarele pe pământ, Mirela a reușit până la 40 de ani , dar și o familie frumoasă, cu trei copiii minunați.

Mirela Vaida, umilită după ce a cântat la o nuntă

Prezentatoarea TV este o profesionistă în ceea ce face, iar asta nu doar pe micile ecrane. Mirela face totul la superlativ și pe scenă, în calitate de artist. Totuși, nu sunt mulți cei care îi cunosc pasiunea.

Aceasta este atrasă încă de mică de și cochetează cu aceasta ori de câte ori are ocazia. Mirela Vaida a cântat mulți ani la nunți, însă ceea ce a pățit acum, a reprezentat o umilință din partea unui fan.

Mirela Vaida a postat de curând pe rețelele de socializare un fragment din momentul ei artistic și se pare că a fost suficient pentru ca fanii ei să se împartă în două categorii.

Prima categorie este reprezentată de fanii care o apreciază pentru tot ceea ce face și realizează că nu este deloc ușor să te împarți între televiziune și muzică, iar din cealaltă categorie fac parte următirorii nemulțumiți care nu înțeleg de ce Mirela a ales să cânte.

„Așa ai ajuns?…Nesătulă de bani să cânți pe la nunți!…Vai de capul tău”, este doar unul dintre comentariile primite de Mirela Vaida.

Mireal Vaida s-a dedicat muzicii mulți ani, inima ei fiind condusă de pasiunea sa. Cu toate acestea, venirea copiilor pe lume a făcut-o să pună .

„Inima m-a chemat spre muzică mereu. Eu am cântat foarte mulți ani la nunți. Am început cântând la nunți. Am și folclor, am și evergreen-uri, am și melodii românești, am și lăutărești. Vreo șapte ani am cântat la nunți, după care au venit copiii, unul după altul, și n-am mai putut să țin pasul cu repetițiile și cu nopțile pierdute. Dar la nunți există și un dezavantaj. Cântam toată noaptea, eram singura solistă și duceam greul de la 10 seara și până dimineața, la 5. Și veneam ruptă și vocal”, a povestit Mirela Vaida, în cadrul unei emisiuni TV, conform „Cancan.ro”