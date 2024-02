Mirela Vaida, vacanță cu copiii la Disneyland Paris. Ce spune prezentatoarea despre această experiență: „Prețurile exagerate la orice”

de câteva zile la Disneyland Paris, împreună cu soțul ei și cu cei doi copii ai lor. Cu toate că au fost nevoiți să facă față unor prețuri „exagerate la orice”, au reușit să se bucure din plin de această experiență magică. Pe lângă distracțiile oferite de parcul tematic, vacanța a devenit și mai specială când au avut o întâlnire neașteptată la aeroport cu două personalități remarcabile, Simona Halep și Elisabeta Lipă.

Mirela Vaida, vacanță cu copiii la Disneyland Paris

Într-o postare emoționantă pe Facebook, rezumatul memorabilei lor vacanțe în familie. „Ne-am întors aseară de la Disneyland Paris. Eu mai fusesem în luna de miere, în urmă cu 15 ani, dar acum m-am întors acolo într-o altă ipostază, alături de cei trei copii”, a explicat prezentatoarea.

„Dincolo de aglomerația peste măsură, de zecile, poate sutele de mii de turiști zilnic, de cozile interminabile, de timpii mari de așteptare, de prețurile exagerate la orice, Disneyland este o experiență în sine.

Am înțeles, și nu e prima oară când simt asta, că oamenii pot coexista pașnic, dacă sunt lăsați în pace, indiferent de rasă, de religie, de culoarea pielii, de cultură, de continent… Am văzut indieni, africani, mexicani, chinezi, europeni, evrei, americani, thailandezi comunicând unii cu ceilalți, fără să își știe limba, respectându-se unii pe alții, stand la aceleași cozi, bucurându-se de aceleași povești pentru copii, făcând cu mâna mascotelor Disney, aclamând, aplaudând artificiile, răbdând toanele copiilor lor, pentru că, dincolo de orice diferența de cultură, rasă, limba sau religie, ei, toți, aici, erau PĂRINȚI‼️

Fiecare, mai bun, mai vulnerabil, mai înțelegător, mai răbdător și mai fericit lângă copiii lor… ? Asta a fost prima lecție de zilele astea!”, a dezvăluit vedeta, scrie .

Cu cine s-a întâlnit pe aeroport

La revenirea în România, ea a dezvăluit că s-a întâlnit pe aeroport cu Elisabeta Lipă și Simona Halep.

„Apoi, la întoarcerea în țară, am călătorit în același avion cu două cele mai mari campioane ale României: Elisabeta Lipa și Simona Halep‼️? Am stat împreună tot atât de mult, că să așteptăm bagajele! Asta a fost a două lecție: despre modestie! Pt că performanță sportivă, dincolo că modelează corpul și mintea, formează caracterul! Le-am strâns mâna, au făcut poze cu copiii, am așteptat cuminți bagajele și le-am mulțumit că, datorită lor, România apare pe hartă”, a mai spus Mirela Vaida.