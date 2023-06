Misha, reacție surprinzătoare, după ce Connect-R a spus că o lasă pe ea să-și refacă viața prima: „Dacă el va aștepta ca eu să fac pasul ăsta...”

au trăit o frumoasă poveste de dragoste, dar au divorțat după câțiva ani. Au o fetiță împreună și își prioritizează fericirea și bunăstarea ei.

Misha și Connect-R mențin o conexiune specială pentru binele fiicei lor

Ei nu au mai putut parcurge aceeași drum, chiar și în numele fiicei lor, dar pentru a se asigura că micuța crește într-un mediu frumos și armonios, au hotărât să mențină o legătură plină de frumusețe și respect reciproc. Încă de la momentul divorțului, ei nu au uitat să își petreacă timp de calitate ca o adevărată familie, creând astfel numeroase amintiri în vacanțe împreună, ceea ce a adus bucurie și fericire copilului pe care îl au.

Vestea despre , în care declara că nu are de gând să-și refacă viața amoroasă înainte de Misha, a ajuns și la fosta sa soție, așa cum era de așteptat. Ca răspuns, Misha a reacționat imediat, exprimându-și opinia că iubirea nu poate fi controlată și programată, argumentând că vine de la sine. Totuși, din punctul ei de vedere, nici pentru ea, nici pentru el nu este momentul potrivit pentru o relație.

„E o chestie care vine de la sine, la fiecare dintre noi care va dori să facă pasul ăsta. Momentan, nu e cazul la nici unul dintre noi”, a declarat cântăreața la Antena Stars, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit .

Misha nu își dorește o relație în acest moment

Misha nu s-a oprit aici cu declarațiile, ci a continuat să mărturisească că nu simte nevoia de o relație în acest moment al vieții sale. Ea a explicat că se concentrează pe carieră și pe creșterea fiicei sale, motiv pentru care nu are timp să investească într-o relație. În plus, a venit cu o replică neașteptată pentru fostul ei soț, afirmând că dacă acesta așteaptă ca ea să facă acest pas, mai are mult timp de petrecut singur.

„Nu am de gând să îmi refac viața, nu îmi stă gândul la așa ceva. Sunt axată pe carieră, urmează să scot câteva piese și mă axez foarte tare pe treaba asta. Chiar nu îmi arde de așa ceva în momentul de față. Nu simt nevoie, nici nu aș avea timpul necesar să aloc unei relații. Dacă el va aștepta ca eu să fac pasul ăsta, va avea de așteptat mult și bine”, a mai adăugat ea.