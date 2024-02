Misiune dificilă pentru Dani Oțil în alegerea bonei pentru fiul său. „Eu am mai fost părăsit în viață și știu cum e”

formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar în urmă cu doi ani au devenit părinții unui băiat. Chiar dacă ei își dedică majoritatea timpului creșterii copilului, au existat momente în care nu au putu avea grijă de el, fapt pentru care aveau nevoie de o bonă. Dar, misiunea aceasta s-a dovedit că nu este atât de ușoară.

Prezentatorul TV a schimbat șase bone

în podcastul lui Mihai Bobonete că găsirea unei bone i-a dat bătăi de cap, iar până acum a schimbat șase bone, dintre care una a fost implicată într-un dosar penal, conform

Înainte de a-și lăsa copilul singur cu bona, Dani încearcă să afle mai multe despre ele. Prin acest fel a descoperit că una dintre ele a fost implicată într-o cercetare penală, dar după ce femeia i-a explicat contextul, prezentatorul TV s-a mai liniștit. Ea lucrare în străinătate pentru un om bogat care a suferit un accident în casă, iar femeia era singura prezentă în locuință, drept pentru care a fost implicată în dosar.

Ce a povestit Dani despre bona cercetată penal

„Am avut și o situație mai ciudată. Am ales o doamnă care nu a mai fost bonă și o înțeleg. Am luat-o pentru că voia să învețe meseria de bonă. A mai lucrat în România, dar într-un alt domeniu. Ea s-a retras pentru că i s-a părut foarte greu. Eu dedicam primele 4-5 seri pentru discuții, ca să văd cu cine îmi las copilul. Niciodată nu-l lăsam pe Tiago singur cu bona în casă, pentru că la toate era același început.

Ea a fugit practic. A zis că se duce să își înscrie fetița la liceu și să-i dau și două zile libere. Când a plecat, ea și-a luat și periuța de dinți, iar eu am mai fost părăsit în viață și știu cum e… Voiam să știu și eu cu cine stau la masă. Și ea a zis: «Nici nu știu ce să povestesc, că mă tot întrebați. Eu am avut o viață grea. Poate așa un element, dar nu cred că vă interesează. Eu am avut o cercetare penală».

Ea a lucrat pentru un cetățean străin și în timp îi călca rufele, omul a ieșit din baie cu tot capul în flăcări și a început să urle. Bărbatul a stat câteva luni în comă, dar nu pot să dau foarte multe detalii. Noroc că avea omul camere în casă și că s-a văzut că ea călca”, a povestit Dani Oțil.