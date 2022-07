Misterul a fost deslușit. S-a căsătorit sau nu Corina Caragea în secret: „Am ales să joc pe cartea discreției”

Corina Caragea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri sportive din țară. Aceasta și o păstrează foarte bine protejată de ochii publicului.

Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a făcut dezvăluiri neștiute despre nunta ei și relația pe care o are în prezent cu Robert Pongracz.

Ce spune Corina Caragea despre nunta secretă

Speculația conform căreia aceasta și-a unit destinul cu partenerul de viață în secret s-a dovedit a fi total neadevărată. Lămurirea vine chiar de la vedetă. Corina Caragea a dezvăluit de ce preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața ei personală.

Nu mai este deloc o surpriză faptul că frumoasa prezentatoare evită să vorbească despre viața sa personală, insă susține că orice gest al ei este interpretat, atât de către mass-media, cât și de fanii care îi urmăresc postările.

„Orice inel, rochie, prieten, gest îmi e interpretat. Pentru că eu nu las ușa deschisă către viața mea privată. Acum 4 ani am apărut la o nuntă în Toscana și toată presa a scris că m-am măritat. De atunci, primesc mereu întrebarea aceasta. Inițial am negat, dar tot nu am scăpat de întrebări. Am făcut glume – tot interpretată greșit și scoasă din context a fost declarația mea.

Știu foarte bine că în România vinde o poveste în care femeia se mărită, rămâne gravidă sau divorțează. Eu refuz să cred că aceste roluri sunt definitorii pentru noi și numai așa putem fi pe prima pagină. Dincolo de presă, primesc și pe rețelele sociale comentarii care mă ceartă că nu sunt măritată, că nu am copii, că sunt mereu singură, că ascund ceva”, a declarat pentru FANATIK, Corina Caragea.

De asemenea, vedeta a mărturisit că își dorește în continuare să se bucure de viața sa privată și de relația cu iubitul său.

„Eu niciodată nu mi-am făcut publică viața personală, oamenii care nu fac parte din cercul meu de prieteni și colegi mă cunosc, doar atât cât îi las eu să vadă. Sunt foarte fericită dincolo de ecranul televizorului sau al telefonului. Dar nu simt nevoia sau datoria să arăt asta către mii de ochi curioși și necunoscuți. Să mă laud sau să demonstrez ceva, ci să mă bucur în liniște de ce am. Am ales să joc pe cartea discreției”, a explicat prezentatoarea de la Pro TV pentru sursa citată.

Corina Caragea a pus capăt speculațiilor

Corina Caragea a intrat din nou în atenția internauților. Frumoasa prezentatoare a spus că stilul de viață pe care îl duce i-a făcut pe urmăritorii ei să tragă concluzii pripite. Acesta a mărturisit că este pasionată de călătorii, iar cei mai mulți bani îi cheltuiește în vacanțe.

Pe profilul de Instagram, vedeta a creat arhive foto din țările în care a călătorit. Lista este interminabilă, iar că, din acest motiv, unele persoane au început să speculeze că ar fi întreținută de „un domn în vârstă generos”.

„Așa cum cred mulți, căci mai văd comentarii în social media, eu nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă generos și stau toată ziua în vacanțe de lux. Glumesc. Îmi place foarte mult să călătoresc, este pasiunea care îmi mănâncă cei mai mulți bani.

Eu nu dau banii pe rochii, bijuterii, mașini, terenuri și așa mai departe, ci vânez oferte, zbor și cu companii low cost deseori și dacă am un weekend liber sau două-trei zile, îmi place să plec undeva”, a declarat Corina Caragea pentru