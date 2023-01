Modul prin care Maurice Munteanu a slăbit 23 de kilograme într-un an: „Nici măcar nu e greu pentru că totul vine din cap”

Maurice Munteanu a uimit multă lume cu transformarea în ceea ce privește aspectul fizic.

În cadrul unui interviu acordat recent, acesta a dezvăluit modalitatea prin care a reușit să slăbească 23 de kilograme pe parcursul unui an de zile, dar și care sunt alimentele la care a renunțat definitiv.

Maurice Munteanu, despre procesul prin care a trecut pentru a slăbi

O mare parte dintre cei care îl admiră pe Maurice Munteanu au crezut că a făcut o operație de micșorare a stomacului, însă acesta a negat, spunând că pur și simplu nu a mai mâncat.

„Am primit mesaje și mă întrebau unde m-am operat. Rămâneam așa, cu telefonul în mână, blocat: „Hello, ați înnebunit!? Nu m-am operat nicăieri”. Nu am mai mâncat, e simplu. ”, a spus fashion editorul revistei Elle, care nu mai consumă deloc alcool, nu mai mănâncă aluat, produse de patiserie și preparate prăjite, potrivit .

„Fac parte din categoria oamenilor excesivi, care nu se pot opri la, habar n-am, un pahar de vin sau la o prăjitură. Eu aș mânca o ciocolată întreagă sau aș bea 7-8-9 pahare de vin, nu unul. Pentru că știu chestia asta despre mine, am preferat să spun stop. Vrei să îți spun ceva, nici măcar nu e greu pentru că totul vine din cap. Important este să se facă declicul”, a adăugat Maurice.

Care a fost momentul deciziei de a face o schimbare pentru Maurice Munteanu

„Toți oamenii știu că dacă vor mânca la prânz pește și o salată și la ora 5.30 – 6.00 un măr vor slăbi. Noi știm, de fapt, ce avem de făcut. De fapt, nu facem, asta e problema. Și ne mințim, cum m-am mințit și eu ani de zile și intrasem așa într-un cerc vicios. În momentul în care am renunțat complet la alcool, complet la zahăr, complet la tot ce înseamnă aluat, patiserie, prăjeli și așa mai departe, rezultatele sigur că într-un an de zile au fost vizibile”, a mai spus acesta despre felul în care a slăbit.

Maurice Munteanu de slăbit în urmă cu aproximativ un an de zile, după ce a participat la o petrecere. În prezent, acesta este mulțumit de felul în care arată și de stilul de viață pe care l-a adoptat.

„Momentul a fost după o petrecere care s-a desfășurat la un restaurant foarte simpatic. Era ziua unei prietene, ne amețisem foarte, foarte tare toți cetățenii participanți acolo. A doua zi, când am fost tot acolo, în același restaurant, să iau un prânz târziu, când am văzut nota și am constatat că eu, de fapt, băusem, în afară de multe pahare de șampanie și vreo 19 sau 20 de digestive duble, în momentul acela am realizat că m-am prostit destul, că m-am jucat cu ușa de la lift destul. În momentul acela am realizat că fie mă aleg pe mine, fie chestia asta o să mă doboare. Și m-am ales pe mine”, a mai explicat el.