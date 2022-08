Momente de panică în direct! Ce mesaj a transmis Mirela Vaida după ce a aflat că atacatoarea sa e din nou liberă

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune, așa că are parte de foarte mulți fani ce o urmăresc cu sufletul la gură pentru a vedea cu ce subiecte mai vine vedeta în show-ul pe care îl moderează, Acces Direct.

Prezentatoatrea , în direct după ce fost anunțată de portarul studioului că Antoanela, atacatoarea sa, e din nou liberă.

Mirela Vaida a aflat că atacatoarea sa, Antoanela, e din nou liberă

Mirela Vaida se teme pentru siguranța ei și a familiei sale. De mai bine de un an, prezentatoarea trăiește cu teamă. După episodul în care era să fie lovită cu un bolovan în cap chiar în direct și momentul în care s-a trezit cu mașina distrusă, Antoanela, agresoarea sa, a fost acum lăsată din nou liberă pe străzi.

Vedeta a ținut să transmită un mesaj către autorități și susține că nu-i vine să și cu toate că a primit atât de multe amenințări, Antoanela încă e atât de aproape de ea.

„În momentul in care am venit azi la muncă am primit informatia de la domnul portar că Antoanela e liberă, e vazută pe aici. M-a rugat domnul dacă se poate să-mi parchez mașina în altă parte ca să nu mi-o spargă din nou. Ea a fost eliberată de instanță ca și cum s-a vindecat, iar dacă e vindecată e liberă să facă ce vrea, se presupune că nu va mai veni, așa cum s-a mai presupus o dată, în urmă cu un an, că nu va mai veni și totuși s-a întors. Problema nu e la ea, problema e să am eu tot timpul niște ochi la spate și să mă uit bine de zece ori când ies de pe poarta serviciului, când plec, când ies cu copiii, când îmi parchez mașina…”, a anunțat Mirela Vaida la Acces Direct, potrivit spynews.ro.

Mirela Vaida este de părere că mereu trebuie să fie atentă unde merge și să aibă grijă ca Antoanela să nu apară de undeva și să-i facă rău. și nu înțelege de ce instanța o eliberează tot timpul pe femeie, mai ales că e atât de periculoasă.