Momente de panică pentru Andreea Bănică: „Simțeam că mă sufoc”. Ce a pățit vedeta

Andreea Bănică se bucură de fiecare clipă petrecută alături de fiica ei. Cele două au plecat, recent, la concertul lui Sam Smith, care se ținea în Londra. Evenimentul a fost așteptat cu nerăbdare și ar fi trebuit să le ofere emoții de neuitat, însă vedeta a avut parte de surprize mai puțin plăcute.

Ce a descoperit Andreea Bănică în Londra

Cântăreața a povestit că a fost dezamăgită de camera pe care a primit-o la hotel, fiind complet diferită față de ceea ce a văzut pe internet. Andreea Bănică a împărtășit cu fanii experiența ei neplăcută de la hotelul din Londra și a povestit ce s-a întâmplat.

„Deși e greu să ai încredere că ceea ce vezi în poze va fi locul în care vei ajunge. Ireal, cum te poți păcăli pe niște sume mari…of, of… Această cameră ne-a fost dată prima oară! Credeam că sunt într-o cutie. Eu văzusem altceva. Simțeam că mă sufoc. Am luat . Sofia este pentru prima oară în Londra, am căutat ceva timp un hotel frumos, s-o impresionez pentru că merită! Și uite ce ne-au dat! Doamne sfinte!”, a afirmat Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică, cu nervii la pământ

Cu toate că spectacolul a fost unul pe măsură, iar cele două s-au bucurat din plin de concert, drumul înapoi spre casă a fost unul teribil. Andreea Bănică și Sofia au așteptat ore în șir în aeroport până când au decolat spre București. Artista i-a ținut la curent pe fani în tot acest timp și le-a transmis ce au avut

„Nu mai am energie după atâtea ore. Dacă vreți să mai plecați la drum, gândiți-vă de 2 ori… este din ce în ce mai rău (…) Întârzierile sunt foarte foarte mari, ireal. Dezamăgitor ce se întâmplă”, a mai spus artista pe Instagram.