Momente emoționante în familia lui Flick. „Domnul Rimă” și soția sa vor deveni pentru prima dată părinți

Bucurie în familia lui Flick. Soția sa, Denisa Filcea, . Cei doi îndrăgostiți au făcut public anunțul printr-un video emoționant postat pe Instagram.

Anunțul ca Sebastian Filcea și Denisa Filcea vor deveni părinți vine la aproape un an și jumătate după ce au făcut nunta, iar în octombrie, cuplul a aniversat un an de căsătorie.

„În curând nu mai suntem doar doi”

Pe rețelele de socializare, , în timp ce soția omului de radio își arată burtica de gravidă. „Domnul Rimă” și soția lui au filmat în deșert, într-un decor impresionant. Pe Instagram, Flick a știut cum să-și anunțe fanii că va fi tătic pentru prima dată, „Domnul Rimă” s-a folosit de talentul său pentru a da vestea cea mare:

„Undeva, în deșerturi, departe

E doar fericirea și noi.

Mai frumos de atât nu se poate:

În curând nu mai suntem doar doi”, este scris în dreptul clipului de pe Instagram.

„Din august … pentru totdeauna”

„Domnul Rimă”, s-a căsătorit în urmă cu aproape un an cu aleasa inimii lui, orădeanca Denisa Hodișan. Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie de vis, pe o plajă din Creta Grecia. , așa încât, în momentul în care au spus „Da!”, nu le-a fost alături decât nașii și ofițerul stării civile.

„De azi, în fiecare zi,

Am să îți țin în mână mâna

Și-am să te scriu în poezii

Din august, … pentru totdeauna”, a scris Flick.

Potrivit spuselor soției, cei doi că vor deveni părinți nici măcar cu cei apropiați, pentru că au considerat că este o experiență pe care trebuie s-o trăiască în doi o perioadă.

„Adevărul este că nu am ținut nicio secundă ascuns că sunt însărcinată, dar pur și simplu nici nu am simțit nevoia de a împărtăși cu altcineva acest lucru intim și minunat care ni se întâmplă. Așadar, până astăzi nu a știut nimeni. (…) Suntem foarte recunoscători pentru această binecuvântare din viața noastră și cea mai mare realizare a cuplului nostru, motiv pentru care am ales să ne bucurăm și să trăim din plin această experiență doar noi doi, măcar pentru o perioadă”, a mărturisit Denisa Filcea.