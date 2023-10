Momente tensionate între frații Lucian și Augustin Viziru: „Am vrut să îi dau un pumn în față” / Ce s-a întâmplat între cei doi

Atât Lucian Viziru, cât și fratele său, Augustin, s-au făcut remarcați de-a lungul timpului prin intermediul aparițiilor la mai multe emisiuni TV, dar și prin intermediul telenovelelor în care au jucat. Nu de mult, cei doi au vorbit despre unul dintre cele mai vulcanice momente pe care le-au trăit. Frații Viziru aproape că s-au luat la bătaie. Iată de ce.

Motivul pentru care frații Viziru aproape că s-au luat la bătaie

Chiar dacă în ultimii ani nu au mai fost la fel de apropiați, Augustin și Lucian Viziru au o relație destul de apropiată. Deși au crescut împreună, relațiile dintre ei nu au fost întotdeauna bune, având și perioade mai crâncene. În cadrul unui podcast, cei doi au vorbit despre unul dintre cele mai tensionate momente dintre ei.

„Lucian: Augustin vorbea la telefon cu prietena lui de atunci și noi ca toți băieții, puși pe glume…totuși nu cred că eu am deschis seria glumelor.

Augustin: Aaa, ce tupeu are! Deja începe…

Lucian: Eu am deschis-o? Mă rog. El a întrebat-o la telefon pe fata aia: unde ești și cu cine ești? Și atunci, hai să zicem că am zis eu… Eu am spus: Stai liniștit că e cu niște fete, e cu fetele alea în p*** goală. Ei, și în secunda doi m-am trezit la podea, ca la judo”, au spus cei doi despre momentul tensionat.

Care este varianta povestirii momentului din perspectiva lui Augustin

„Augustin: Acum pot să spun varianta mea? Așa, vorbeam cu prietena mea de atunci și a mirosit-o bine că umbla cu fofârlica. Aveai dreptate tu că umbla cu băieți, că probabil de aia m-am și enervat atât de tare. După toată discuția aia, după ce s-a închis telefonul, eu fiind plin de nervi, ți-am zis ceva de prietena ta și în secunda doi, eu eram pe canapea și tu erai acolo și ăla care a sărit la bătaie ai fost tu. Tu ai sărit spre mine. Și în momentul ăla te-am luat și te-am pus jos și am vrut să îți dau în bot și când te-am văzut, când ți-am văzut fața… a fost cel mai urât sentiment pe care l-am avut vreodată, pentru că ți-am mai dat înainte un pun, dar ăla a fost semi din greșeală și l-am regretat mult timp și îl am pe retină și acum. Și în momentul în care te-am văzut acolo jos am realizat ce prostii am făcut și cred că ăla a fost ultimul nostru clinci, de atunci nu au mai existat”, a spus Augustin Viziru în cadrul podcast-ului, potrivit .