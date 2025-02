Momentul în care Irina Fodor a plecat fără Răzvan. „Eu nu puteam să cedez”

sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Se sprijină reciproc în toate proiectele, drept pentru care cei doi s-au obișnuit să fie despărțiți timp de două luni când se filmează sezonul Asia Express. Irina Fodor a vorbit despre momentul în care cei doi s-au cunoscut, în urmă cu 16 ani.

Unde s-au cunoscut cei doi

Prezentatoarea emisiunii Asia Express a vorbit despre debutul relației lor și despre întâlnirea de pe platourile de filmare de la Buftea, când Irina cocheta cu actoria. Acolo s-au văzut cei doi pentru prima dată și s-au plăcut reciproc, informează

„Nu, atunci eu cochetam cu domeniul actoriei. Făceam figurație specială prin diverse seriale care se turnau în Buftea. Acolo ne-am cunoscut, eu având un rol secundar și el unul principal. Și s-a nimerit să jucăm într-o secvență împreună și de la acea secvență s-au legat foarte multe. El a propus să mă ducă acasă în ziua respectivă. Eu totuși eram venită de la Buzău, eu nu puteam să cedez așa din prima. L-am refuzat. Am plecat cu maxi-taxi și metrou, dar am plecat mândră și verticală, după care ne-am tot văzut pe acolo. Până la urmă am ieșit la restaurant și tot s-au legat lucrurile. El tot venea în vizită la mine, ne întâlneam în fața căminului, eram la Jurnalism și stăteam în C-uri acolo la Leu. Și după aceea am plecat India și iată-ne căsătoriți 14 ani mai târziu și 16 ani de relație”, a spus Irina Fodor.

Relația lor nu s-a schimbat

Apariția fetiței lor, Diana, i-a responsabilizat nu pare să fie nicio schimbare, doar față de fiica lor, având rolul de părinte.

„Nu cred că ne-am schimbat noi doi în relație cu noi, ca să spun așa. Ne-am schimbat în raport cu rolul de părinți. Adică am devenit mai responsabili atunci când vine vorba de a lua anumite decizii, mai serioși, mai fermi atunci când trebuie să fim mai fermi. Când plecăm amândoi în vacanță, nu ne comportăm ca doi părinți. Ne comportăm ca doi iubiți. Nu mi se pare că ne-a schimbat în niciun fel, numai în bine. Diana îi moștenește umorul lui Fodor și când suntem toți trei este așa o continuă caterincă. Nici nu știi de unde sar glumele, cine le-a spus, de ce le-a spus așa. E pe drumul cel bun”, a declarat Irina Fodor.