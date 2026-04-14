Acasa » Monden » Monica Anghel, dezvăluiri despre căsnicia cu Marian Caraivan: „Încă râdem după atâta timp”

14 apr. 2026, 14:01
Monica Anghel. Sursa foto: Captură video - Ilinca Vandici / YouTube
Monica Anghel (54 de ani) a vorbit despre relația cu soțul ei, Marian Caraivan, despre meniul zilnic și despre fiul lor, Aviv, care face 16 ani în toamnă. Artista s-a căsătorit cu Marian Caraivan în 2010, după ce s-au cunoscut la Academia de Poliție, unde Monica Anghel urma un master în Comunicare.

Cum explică Monica Anghel secretul relației

Monica Anghel a declarat că relația cu soțul ei, Marian Caraivan, este una bazată pe susținere reciprocă și armonie, chiar dacă întâmpină provocări, conform Click.

„E foarte ok. Știi ce mi se pare senzațional? Că încă râdem după atâta timp! Nu spun că nu sunt provocări, că nu sunt situații mai complicate, că întotdeauna e totul miere și frumos, dar trebuie să știi să treci peste ele, să gestionezi situațiile, și să îți dorești să mergi mai departe cu persoana alături de care ți-ai dorit să construiești o poveste frumoasă”, a spus ea.

Artista a explicat că echilibrul în cuplu se construiește în timp: „De fapt, asta e, să ai o poveste frumoasă, să ai amintiri frumoase. E bine că e frumos și că e armonie cu omul de lângă tine. Nu e simplu… Dacă eu sunt agitată, nervoasă, mă calmează el. Dacă eu văd că nu știu ce, îl calmez eu și ne completam, ne echilibrăm și construim. El pune o cărămidă. Mai pun și eu una, mai pune și el. Despre asta e vorba”.

Ce mănâncă și cum se menține artista

Monica Anghel a afirmat că încearcă să aibă o alimentație echilibrată și, în mod obișnuit, „sunt 3 mese pe zi”, dar că programul poate dicta altfel: „Sau nu neapărat. Depinde. Dacă am treabă multă și n-am timp să mănânc, mănânc și mănânc seara când ajung acasă.”

Artista a oferit detalii și despre alimentele pe care le are în frigider și despre gustările preferate: „Mă mențin. Sunt o groază de chestii. De exemplu, mi-am luat de la supermarket o lipie proteică. Uite, astăzi, înainte să plec la o întâlnire, mi s-a făcut foame și mi-am făcut repede o jumătate de lipie ca o omletă, cu puțină șuncă, câteva roșioare. Am mâncat-o așa. De obicei într-o zi, nu știu, sunt 3 mese pe zi. … Am tot ce îmi trebuie în frigider. Știu ce o să mănânc, în frigider am iaurt, brânză de vaci, kefir, pește, carne, ouă, lapte de migdale. Când fac o înghețată din asta pe care mi-o fac eu în casă și este foarte bună și gustoasă și sănătoasă, și cu proteine, e fix ce trebuie”.

Ce spune despre fiul Aviv și despre cariera

Monica Anghel și Marian Caraivan au un fiu, Aviv, care este „băiat de aproape 16 ani” și „face 16 ani în toamnă”. Despre disciplina și activitățile sportive ale fiului, artista a spus: „E la fel ca mine. Face 16 ani în toamnă. E copil încă, nu pot să-l pun la punct seara, nu pot să-l pun la diete. El merge foarte mult pe jos, face și box, face și kempo. Face mult sport.”

Monica Anghel se declară mândră de fiul ei. Ea a mai spus că „Fetele îl vizitează, normal, și ele pe el și el pe ele. Eu atâta îi întreb dacă au nevoie de ceva, să le fac ceva de mâncare, să le dau ceva. Și le spun să aibă grijă dacă pleacă pe undeva. Atâta tot”.

Brigitte Pastramă a vrut să divorțeze de soț: „M-a lovit în public și s-a purtat urât”. Întâmplarea bizară care a făcut-o să se răzgândească
