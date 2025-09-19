Monica Bellucci și Tim Burton, despărțire neașteptată după 2 ani

Unul dintre cele mai fascinante cupluri ale lumii mondene și artistice, format din Tim Burton și actrița italiană Monica Bellucci, a ajuns la final de drum, spre surprinderea fanilor din întreaga lume. Povestea lor, începută în 2022 la festivalul Lumière din Lyon, a fost intens urmărită atât pentru dimensiunea romantică, cât și pentru colaborările artistice care au urmat. Cei doi păreau să formeze un tandem perfect între goticul vizionar al lui Burton și eleganța atemporală a Monicăi Bellucci. De aceea, vestea separării lor a venit ca un șoc pentru mulți admiratori.

Vineri, printr-un comunicat comun transmis agenției AFP și preluat de postul francez , cei doi au confirmat oficial despărțirea.

Cum a început povestea de iubire

Monica Bellucci și Tim Burton s-au întâlnit în 2022, la festivalul Lumière din Lyon. Atunci, actrița italiană i-a înmânat regizorului Premiul Lumière, moment care a devenit punctul de pornire al unei legături neașteptate. Diva italiană a mărturisit ulterior, într-un interviu pentru revista Marie-Claire, cât de mult l-a prețuit pe creatorul goticului: „ . Și îl respect enorm pe Tim Burton. În primul rând, sunt foarte fericită că l-am întâlnit pe acest om. Este una dintre acele întâlniri care se întâmplă rar în viață.”

Pe lângă proiectele profesionale, cuplul a avut și apariții mondene care au atras atenția presei. În vara lui 2024, cei doi au fost văzuți împreună la Festivalul de Film de la Giffoni, în sudul Italiei. Tim Burton, în vârstă de 67 de ani, a prezentat acolo al doilea sezon al serialului Netflix Mercredi, produs de el și devenit unul dintre cele mai mari succese internaționale ale platformei, alături de .

Care este parcursul personal al celor doi

Despărțirea lor a stârnit și mai mult interes datorită trecutului amoros al celor două vedete. Tim Burton a avut o relație de lungă durată cu actrița britanică Helena Bonham Carter, cu care are doi copii și de care s-a separat în 2014. De partea cealaltă, Monica Bellucci a fost căsătorită timp de 14 ani cu actorul francez Vincent Cassel, relație din care au rezultat două fiice.

Ce planuri de viitor au cei doi artiști

Deși despărțirea marchează un moment delicat, atât Monica Bellucci, cât și Tim Burton își continuă carierele la cel mai înalt nivel. Actrița italiană, în vârstă de 60 de ani, a vorbit recent într-un interviu pentru Le Figaro Magazine despre implicarea sa într-un nou thriller regizat de franțuzoaica Léa Mysius, unde va juca alături de Bastien Bouillon, Benoît Magimel și Hafsia Herzi. În paralel, Tim Burton rămâne un nume emblematic al cinematografiei, lucrând la proiecte noi și consolidând succesul serialului Mercredi, inspirat din universul familiei Addams.

Cum a influențat dragostea lor lumea filmului

Relația celor doi nu a fost doar una personală, ci și profesională. Monica Bellucci , prezentată în 2024 la Festivalul de Film de la Veneția. În acest sequel al comediei macabre din 1988, actrița italiană a interpretat rolul Delores, o creatură malefică inspirată din Frankenstein, hotărâtă să se răzbune pe fostul său soț, Beetlejuice, jucat de Michael Keaton. Filmul a fost un succes răsunător la box-office-ul nord-american, încasând aproape 300 de milioane de dolari.