Monica Bîrlădeanu despre decizia de acum 9 ani, care a făcut-o să se retragă din lumea showbizului: „Simțeam că nu vreau să împărtășesc cu nimeni prin ce trec”

Monica Bărlădeanu este, la 43 de ani, o actriță de succes atât pe plan național, cât și internațional. În pofida acestui fapt, au fost momente când a vrut să se retragă din lumina reflectoarelor.

nu a fost ocolită de dezamăgirile în dragoste. Ea a povestit despre o perioadă dificilă din viața ei, când a ales să se retragă din showbiz, tocmai din cauza unei iubiri neîmplinite.

„Treceam printr-o despărțire”

Invitată în podcastul „Fain&Simplu’ al lui Mihai Morar, Monica Bîrlădeanu a vorbit cu deschidere despre cariera ei, dar și despre viața personală. Acum 9 ani, Monica Bîrlădeanu s-a despărțit de Bobby Păunescu. Această întâmplare a provocat-o să se îndepărteze de lumea showbizului.

„În 2013 am vrut să plec din showbiz. Treceam printr-o despărțire și simțeam că nu vreau să împărtășesc cu nimeni prin ce trec. Și astăzi consider că, odată ce ai crăpat ușa dormitorului tău, a intrat toată lumea și nu mai iese de acolo niciodată. Toată lumea va avea o părere despre viața ta personală. (…)

M-am afundat în treabă, în Los Angeles, și am reușit să gestionez perioada. Dar pauza nu mi-a anulat notorietatea, deși vreo doi ani am stat sub radar, dar asta nu înseamnă că am dispărut”, a mărturisit Monica Bîrlădeanu, pe YouTube.

„Și am picat”

Chiar dacă are un și frumusețe inedită, la începuturile carierei sale actrița s-a lovit de prejudecățile celor din jur. La prima ei interacțiune cu televiziunea, Monica Bârlădeanu a avut parte de un refuz surprinzător, cu atât mai mult cu cât acesta nu ținea de calitățile ei profesionale, ci de cele fizice.

„Am dat prima dată o probă pentru rubrica Meteo, la PRO TV, și am picat. Mi-au zis că televiziunea nu e pentru mine că am gura strâmbă! Atunci am primit un telefon de la Radu Moraru să dau o probă pentru o emisiune nouă la B1 TV, post care tocmai se lansa. Când am dat proba, eram praf. Nu știu nici acum cum de m-au vrut!”, a mărturisit actrița.