Monica Gabor, făcută praf în presa internațională după ce a dezvăluit că adoptă un copil / A renunțat la el după doar o zi: „Am momente în care am regrete...”

Monica Gabor, , a fost făcută praf în presa internațională, după ce, în 2014, a luat decizia de a adopta un băiețel. Copilul nu a locuit prea mult în vila de la Izvorani, căci a doua zi a fost dus înapoi la orfelinat.

Monica Gabor, în presa internațională după ce a anunțat că adoptă un copil

Pe atunci, scria că soția lui Mr. Pink anunțase intenția de a adopta un copil, pe care l-a și luat acasă să doarmă în casa în care locuia cu fostul soț. Nu a durat prea mult, căci Monica Gabor l-a dus pe băiețelul respectiv înapoi la orfelinat, în secret.

Potrivit sursei citate anterior, Monica Gabor l-a dus pe cel mic înapoi la casa de copii, fără să afle cineva.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu în urmă cu 10 ani, cu un afacerist chinez, cunoscut sub denumirea de Mr.Pink. Ea a mărturisit că a renunțat la angajații responsabili de curățenia și îngrijirea casei, pentru că vrea să aibă singură grijă de căminul ei.

„Mă ocup personal de tot ce ţine de acasă, nu avem niciun angajat, pentru că-mi place să mă ocup de tot ce ţine de căminul nostru. Am momente în care am regrete, însă îmi place să mă concentrez pe lucrurile pe care le am şi să nu mă gândesc la ce nu am. Mă consider foarte norocoasă, să am o viaţă decentă, să am alături oameni cărora să le pese de mine”, scria Monica Gabor, pe Internet, potrivit .

Actualul soț al Monicăi ar încerca să o controleze

Viața alături de milionarul chinez , întrucât unele surse din anturajul ei au mărturisit că Mr.Pink încerca să o controleze.

„Era monitorizată în permanență. Avea voie să facă cumpărăturile doar de pe net sau de la un supermaket de lux din zonă, unde Mr. Pink cunoștea pe toată lumea. Ea nu avea menajere în casă, făcea singură toată treaba și nu avea voie să primească musafiri.

Înainte ca Irina să se mute în America, ea putea pleca să o viziteze doar cu acordul iubitului, care știa fix la cât decolează și aterizează avionul și tot ceea ce face Moni din momentul în care ajungea în România. După ce fetița a venit la ea, nu a mai avut voie să meargă în țara sa natală”, a declarat unul dintre apropiații ei.