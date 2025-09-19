B1 Inregistrari!
Monica Gabor, mândră de fiica ei. Ce mesaj i-a dedicat Irinei: „A demonstrat încă o dată că poate realiza orice"

Monica Gabor, mândră de fiica ei. Ce mesaj i-a dedicat Irinei: „A demonstrat încă o dată că poate realiza orice”

19 sept. 2025, 22:37
Monica Gabor, mândră de fiica ei. Ce mesaj i-a dedicat Irinei: „A demonstrat încă o dată că poate realiza orice”
Cuprins
  1. Ce mesaj a postat Monica Gabor după defilarea de modă a Irinei
  2. Cui a ținut Monica să îi mulțumească după festivalul de la Cluj-Napoca
  3. De ce nu și-a însoțit Irinel fiica la festivalul de modă

La 18 ani, Irina, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, bifează reușită după reușită. Weekendul trecut, tânăra a avut prima ei defilare de modă și, deși nu a putut fi fizic lângă ea, mama ei a susținut-o și a încurajat-o. După unul dintre momentele Irinei pe podium, Monica a postat un mesaj emoționant, în care și-a lăudat fiica pentru performanța făcută.

Ce mesaj a postat Monica Gabor după defilarea de modă a Irinei

Irina Columbeanu a atras toate privirile la Transilvania Fashion Festival. Deși a defilat pentru prima dată pe un podium, tânăra a dat dovadă de foarte mult profesionalism, rafinament și eleganță. Se pare că așchia nu sare departe de trunchi căci, atunci când locuia în România, Monica Gabor era renumită pentru cariera ei ca model.

După prestația fiicei sale, fosta parteneră a lui Irinel Columbeanu a făcut o postare pe rețelele în care a felicitat-o pe Irina și nu a ezitat să recunoască că este extrem de mândră de aceasta. Tânăra a primit numeroase aprecieri, iar mulți au pariat că o așteaptă un viitor strălucit.

Monica Gabor nu a putut fi fizic lângă fiica ei, dar a urmărit cu sufletul la gură evenimentul, în mediul online. După mutarea sa în America, fosta parteneră a lui Irinel Columbeanu a ales să se retragă din atenția publică și să-și trăiască viața discret. Însă, după performanța Irinei de la festivalul de modă din Cluj-Napoca, Monica nu s-a mai abținut și a scris pe rețelele de socializare ceea ce simte.

Un alt moment când sunt mândră să fiu mama ta. Fiica mea extraordinară a demonstrat încă o dată că poate realiza orice își propune. La debutul ei în modelling pe scena Transilvania Internațional Fashion Festival, a pășit cu grație, frumusețe și încredere și a fost onorată cu un premiu pentru Performanță Remarcabilă la acest eveniment internațional”, a scris Monica Gabor, în mediul online.

Cui a ținut Monica să îi mulțumească după festivalul de la Cluj-Napoca

Mai mult, Monica Gabor s-a arătat recunoscătoare pentru sprijinul pe care Cătălin Botezatu i l-a oferit Irinei, dându-i șansa de a defila într-o prezentare de modă. Fosta parteneră a lui Irinel Columbeanu i-a dedicat o postare designerului, subliniind legătura de prietenie care există între ei, chiar și după atâția ani de când Monica a părăsit țara.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a scris Monica Gabor în mediul online, în dreptul unei fotografii cu designerul.

De ce nu și-a însoțit Irinel fiica la festivalul de modă

Irinel Columbeanu a aflat vestea participării Irinei la festivalul de modă de la Cluj, dar și faptul că tânăra era în țară, din presă. Supărat că i s-a ascuns un asemenea eveniment, fostul milionar de la Izvorani a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe nașul său, Matei Miko, care a invitat-o pe tânăra la eveniment și a găzduit-o. Pentru că nu i s-a răspuns la apel, Irinel a luat legătură cu Monica Gabor, care l-a asigurat că nu are nicio legătură cu cele întâmplate, ea fiind în America.

Câteva zile mai târziu, Matei Miko a făcut lumină în acest caz. Bărbatul a explicat faptul că atât el, cât și Irina, și-au dorit ca Irinel să îi însoțească la Cluj, dar personalul de la azilul unde este cazat nu le-a permis să îl ia. Cele patru zile de eveniment, dar și zborurile cu avionul, i-ar fi putut afecta starea de sănătate.

