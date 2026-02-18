Monica Tatoiu a sărbătorit 39 de ani de căsnicie alături de soțul ei, Victor. Evenimentul a avut loc chiar de , iar vedeta a ales un mod cu totul atipic pentru a aniversa această zi specială. În loc de o cină romantică clasică, cei doi au mers într-un poligon de tragere

Monica Tatoiu a sărbătorit într-un mod inedit alături de soțul ei

Vedeta a vrut să marcheze momentul într-un mod memorabil și a decis să meargă la poligon. Ea a povestit că acest sport i-a oferit o satisfacție imensă, mai ales că a reușit performanțe mai bune decât în urmă cu zece ani. Deși a fost o activitate intensă, a considerat că este cel mai potrivit mod de a celebra o relație atât de lungă și solidă.

„Am fost la un poligon de tragere în Piața Sudului. Soțul meu are permis de port-armă. Am vrut să îi fac o surpriză de aniversarea noastră. Și mi-am făcut și mie. Am tras cu red dot drept la țintă. Este secret la ce mi-am dorit să anihilez. Tirul este un sport la care România a excelat. M-am îndrăgostit de el. Am mai fost acum 10 ani. Dar cu o țintă mai proastă!”, a declarat Monica Tatoiu.

Care este secretul longevității cuplului

Potrivit , dincolo de momentele de distracție, vedeta a vorbit cu multă admirație despre valorile căsniciei sale. Ea consideră că după trei încercări a găsit formula perfectă pentru fericire. Cei doi funcționează ca o echipă bine sudată, unde fiecare își aduce aportul. Această fuziune de energii i-a ajutat să treacă peste toate provocările timp de aproape patru decenii.

„Suntem mai mult decât un cuplu. Suntem o unitate de producție de soluții și strategii. Dacă folosesc termeni geopolitici familia Tatoiu este o combinație între Heartland resursă, și Rimland. Eu sunt puterea pământului, resursă brută, el puterea mării și a tranzacțiilor prin ea. Singuri – pe pierdere, împreună – pe câștig”, a explicat vedeta.

Amintiri din luna de miere și planuri de vacanță

Luna lor de miere a durat 60 de zile și a inclus destinații precum Japonia și China, fiind finanțată din banii câștigați de ea la conferințe internaționale. Pasiunea pentru călătorit a rămas neschimbată. În prezent cei doi se pregătesc acum pentru o nouă aventură în Republica Dominicană, unde vor face scufundări în locuri sălbatice.

„Ne-am căsătorit religios la Visarion, pe 18 iunie 1988 cu banii noștri și 29 de nuntași și am avut călătoria de nuntă în Rusia, Japonia, China și Mongolia. 60 de zile. Cu banii obținuți din conferințe, la Tokyo, din teza mea de doctorat, 5000 de $”, a mai adăugat aceasta.