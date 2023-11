Monica Tatoiu refuză să-și ajute fiul cu bani: „Trebuie să-și ia un împrumut, pentru că mama nu-i dă”

Monica Tatoiu refuză să-și ajute fiul să-și cumpere o casă, îndemnându-l să-și facă un credit bancar. Vedeta dezvăluie că, deși are o pensie lunară considerabilă și o situație financiară stabilă, preferă să încurajeze independența financiară a fiului ei, astfel încât acesta să muncească pentru obiectivele personale, relatează .

Monica Tatoiu, despre sacrificiile făcute în viață și pensia pe care o primește acum

recunoaște deschis că este milionară și că a avut un salariu colosal în trecut. Cu toate acestea, ea subliniază că această situație a implicat sacrificii, precum timpul limitat petrecut cu fiul său în copilărie. Vedeta încurajează tinerii să urmeze o cale cinstită pentru a atinge succesul financiar și respinge stereotipurile negative legate de bogați.

„Da (n.r este milionară). Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu cei doi șoferi ai mei și cu femeia de serviciu, îmi reproșează asta și multe dintre defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp de el. Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal? Dar, pe lângă banii mei, care sunt toți în România, dorm liniștită noaptea, nu am făcut șmecherii, am și o pensie de 22.000 de lei. Eu sunt foarte deșteaptă și modestă și am putut să devin bogată fără să fur. Un mesaj pentru tineri: Nu trebuie neapărat să furi, ca să devii bogat și nu toți bogații sunt toxici, cum zice fata lui Musk, că trebuie toți împușcați”, a declarat , în cadrul unui podcast.

„Trebuie să-și ia un împrumut, pentru că mama nu-i dă”

Chiar dacă fiul său se află în pragul vârstei de 30 de ani și încă nu și-a cumpărat o locuință, Monica Tatoiu nu îi oferă bani. Ea specifică că fiul său nu va primi sume semnificative, iar opțiunea unui credit bancar este văzută ca un pas firesc în obținerea unei proprietăți.

În plus, impune condiții privind achiziția unei locuințe fiului său. Acesta nu are voie să-și cumpere un apartament la bloc, ci doar o casă pe pământ. Vedeta afirmă că a vândut o proprietate pentru a sprijini financiar fiul, dar îi impune anumite restricții și îl îndeamnă să-și asume responsabilitatea financiară.

„Nu are voie să-și cumpere apartament la bloc, doar casă pe pământ. Nu știu dacă e bine, pentru că trebuie să-și ia un împrumut, pentru că mama nu-i dă. Eu cu Victor am creat de la zero ce am creat, am plecat de la cuțit și furculiță, tata nu a vrut să-mi dea mie.

Deci prima am vândut-o (nr. o proprietate din cele două), iar copilul are depuși 60.000 de euro în bancă și asta (n.r. a doua proprietate) bănuiesc că o să fie 120.000 de euro. El nu vrea în București, el are nevoie să-și facă un atelier, nu e important numărul de camere”, a declarat Monica Tatoiu în cadrul podcastului „Tare de tot, cu Viorel Grigoriu”.

Singura opțiune prin care e de acord să-i ofere bani fiului său

Singura modalitate prin care acceptă să îl sprijine financiar pe fiul său este prin intermediul unui împrumut de la ea. Cu toate acestea, vedeta crede că împrumutul de la bancă este o opțiune mai bună, oferindu-i fiului oportunitatea de a învăța responsabilitatea financiară.

„Dacă mai are de dat o diferență, se împrumută. Dacă se împrumută de la mama, că pot să-l împrumut, la mama poți să amâni rata, la bancă nu poți. Dar la bancă să se împrumute, pentru că mama poate să moară, trebuie să învețe.”, mai spune aceasta.