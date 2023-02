Motivul pentru care Alexia Eram amână căsătoria cu Mario Fresh: „Sunt foarte irascibilă de fel. Simt că vreau să mai copilăresc”

Recent, Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a fost întrebată de ce nu se căsătorește cu iubitul ei.

Vedeta susține, însă, că presiunea căsătoriei și a copiilor i se aplică de foarte mult timp, în special din partea fanilor, motiv pentru care își dorește să lămurească care este motivul pentru care amână acest lucru.

Motivul pentru care Alexia Eram amână căsătoria cu Mario Fresh

În urmă cu ceva timp, Mario Fresh a declarat că își dorește să o ceară în căsătorie pe Alexia Eram. În schimb, pare că aceasta nu este pregătită pentru acest pas. În cele spuse de el, cântărețul a dat drept exemplu chiar relația părinților lui, care s-au cunoscut pe când aveau doar 15 ani, motivând faptul că niciodată nu este prea devreme pentru o familie.

În schimb, pare că Alexia Eram . Fiind întrebată din ce în ce mai des de căsătorie și copii, vedeta și-a dorit să lămurească care este, de fapt, motivul pentru care crede că nu este acesta momentul potrivit.

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât.

Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, a precizat Alexia Eram, potrivit .

Alexia Eram este o persoană geloasă

Invitat în urmă cu ceva timp în cadrul unui podcast, Mario Fresh spunea că are planuri mari cu Alexia Eram, dorindu-și să o ceară în căsătorie. „Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut . Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”.

Cei doi au luat o pauză de la relația lor, în anul 2021, dar au trecut peste neînțelegerile care au avut loc în acea perioadă între ei. Mai mult, Alexia recunoaște că este o persoană geloasă.

„Nu sunt o persoană foarte relaxată, sunt foarte irascibilă de fel, dar nu sunt nici o persoană foarte nervoasă de fel. Sunt agitată de fel. Sunt geloasă cum orice om e gelos. Nu cred că există să nu fii gelos. Cred că în orice relație există o mică parte de gelozie, nu cred că există relații în care să nu fie deloc, așa că este bine asta. Dacă nu ar fi gelozie înseamnă că ceva nu e ok.

Nu poate să fie omul cu ochelari. Are voie să zică dacă o fată e frumoasă, are dreptate. Este firesc. Dacă vezi pe cineva frumos, afirmi asta. Asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceva”, a declarat Alexia Eram.