Motivul pentru care Ana Morodan a ales să se pozeze în cimitir / Cum au reacționat urmăritorii săi: „Ai o viață întreagă înainte”

Ana Morodan este din România, iar acum a atras atenția urmăritorilor săi cu câteva fotografii distribuite pe Instagram. „Contesa Digitală” a ales să se pozeze de data aceasta în cimitir.

2023 a fost un an destul de dificil pentru Ana Morodan, având în vedere că în luna octombrie la un an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare și efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității, după ce a fost găsită în trafic sub influența alcoolului și a drogurilor.

Ana Morodan s-a pozat în cimitir pentru „a-și îngropa trecutul”

„Am venit să-mi îngrop trecutul”, a scris Ana Morodan în descrierea fotografiilor publicate pe Instagram și Facebook.

Internauții nu au așteptat prea mult și au asaltat secțiunea de comentarii.

„Felicitări! Ai o viață întreagă înainte, de care să te bucuri și în care să faci tot ce nu ai reușit până acum! Pentru că meriți să te simți împlinită în fiecare moment! Trecutul să rămână acolo unde îi este locul”, „Dumnezeu să te ajute!”, „Tare rău, dar trecutul face parte din viața ta acceptă tot cu bune cu rele”, „Nu mai da explicații!!! Trăiește pentru tine viața pe care tu o vrei, nimeni nu se încalță cu pantofii tăi, nimeni nu pune capul pe perna ta seara înainte de culcare și nimeni nu respiră în locul tău! Deci …..trăiește cum simți tu, draga mea 🤗”, sunt doar câteva dintre comentariile primite din partea fanilor, scrie .

Ce mesaj dur le-a transmis Ana Morodan tuturor femeilor

Cunoscută pentru , Ana Morodan a mărturisit că nu va putea înțelege niciodată de ce unele femei aleg să meargă la shopping însoțite de partenerii de viață.

Ea nu vede de ce bărbații ar trebui să meargă în mall-uri alături de iubitele lor, mai ales că sunt luați pe post de stiliști în această privință.

„Nu o să înțeleg niciodată femeile care își târăsc partenerii de viață cu ele la cumpărături și-i țin pe săracii în picioare, pe scaune și îi întreabă se potrivește mov cu roz, merge plisat cu in… Măi, nu”, a spus Ana Morodan.