Motivul pentru care Aurel Temișan nu mai circulă cu transportul în comun / Ce i s-a întâmplat la Revoluție: „Abia apoi am aflat”

Invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, Aurel Temișan, în vârstă de 50 de ani, a povestit de ce a renunțat să mai meargă cu transportul în comun chiar din perioada în care nu avea atât de mulți bani.

Acesta a mai povestit și o altă întâmplare amuzantă: izbucnise Revoluția din 1989, oamenii îl salutau pe cântăreț, el nu știa de evenimente și credea că fanii se bucură să-l întâlnească.

Motivul pentru care Aurel Temișan nu mai merge cu transportulin comun

Cornel Radu Aurelian Temișan este numele complet al artistului. În familie i s-a spus întotdeauna Cornel. Octavian Ursulescu i-a spus la primul festival la care a participat „Uite unul mai înalt ca mine!”. Treptat, numele de Aurelian Temișan în muzica românească. În 1989, la doar 17 ani, a participat la Festivalul Mamaia și a obținut „Trofeul Tinereții”, iar anii ’90 i-au adus adevărata recunoaștere.

Pe lângă muzică, Aurelian Temișan are o carieră de succes și în teatru. În prezent, este și jurat al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, difuzată de Antena 1. Din anul 1996, este căsătorit cu actrița Monica Davidescu și au împreună o fetiță, Dora Maria, născută în 2010.

Artistul a povestit, în cadrul emisiunii, diverse episoade din viața sa. Unele amuzante, altele din care a învățat.

„O mare artistă, Angela Similea, spunea: «Unui artist nu-i contabilizezi aparițiile. Apare când simte». Așteptam bani de la părinți într-o perioadă în care n-am avut concerte. Într-o zi, am auzit o domnișoară cu prietenul ei, mai golănaș așa la cum arăta: «Uite-l pe Temișan, are spectacol la Sala Palatului! Hai să mergem și noi la concert». «Ce rost mai are să mergem, dacă-l vedem aici?!», a răspuns băiatul. «Hop, nu e bine», am zis că nu e OK așa… Și am decis să merg cu taxiul, să nu pară că nu mai am bani pentru că merg cu metroul sau cu transportul în comun”, a povestit cântărețul, potrivit .

„Abia apoi am aflat”

Aurel Temișan a fost fan Mărgelatu în copilărie, interpretând rolul voinicului haiduc printre puștii de la bloc în Craiova natală, iar peste ani a avut posibilitatea de a-l cunoaște pe Florin Piersic și chiar să fie coleg de scenă cu marele artist.

„«Eu știam că mai am un băiat, dar nu știam pe unde e!», mi-a zis Florin Piersic. A fost idolul meu în privința prezenței scenice, ar fi putut fi un mare actor la Hollywood. Ca voce l-am apreciat pe Aurelian Andreescu, care ar fi fost egalul lui Tom Jones, dacă se năștea pe-acolo. Sunt fericit să , sunt fericit să-i fi văzut pe viu pe Stela, Arșinel, Puiu Călinescu, Dem Rădulescu, Bănică senior sau că am avut colegi de scenă celebri.”

Temișan și-a amintit și o poveste din 1989. Fix când a izbucnit Revoluția, el era la o fată acasă, se uitau la un film. Când a ieșit în stradă, în drum spre casă, a fost uluit de primele momente de bucurie ale oamenilor.

„Toți erau cu mâinile pe sus și mă salutau. «Temișane, victorie!», credeam că m-au recunoscut, că se bucură să mă vadă! Abia apoi am aflat… De atunci nu am mai ratat niciun moment important din istoria României”, a relatat artistul.