Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu a mai fost în vacanță de aproape 5 luni: „Eu vara asta nu am fost plecată nicăieri”

Timp de mai mult timp, călătorii lună de lună în destinații exotice și îndepărtate. Însă, într-un interviu recent acordat Fanatik, ea a mărturisit că nu a mai avut o vacanță de cinci luni și a dezvăluit și destinația pe care intenționează să o evite.

adesea Milano, în Italia, precum și Thailanda, unde a trăit experiențe remarcabile alături de elefanți și tigri. De asemenea, a fost un vizitator frecvent în Dubai, însă în ultimele cinci luni, nu a părăsit România.

Țara unde nu ar vrea să meargă niciodată

A apărut rar pe litoralul românesc, atrăgând atenția tuturor în costum de baie. Recent, a dezvăluit că nu ar opta niciodată pentru Egipt în planurile sale de vacanță.

„Îmi place să merg și să vizitez diverse obiective, dar depinde în ce țară mă duc. Spre exemplu, în Italia, la Milano, am văzut de 100 de ori totul. Acum merg doar pentru shopping. În Thailanda, am văzut tot felul de obiective, îmi place și chestia asta. Dar nu îmi place să mă plictisesc. Dacă ar fi să mă gândesc la o țară unde nu am fost, dar nici nu aș vrea să merg, e Egiptul”, a spus ea, potrivit .

„Sora mea s-a întors de curând de acolo și a spus că e ceva rău de tot. Oamenii se uită urât la femei, femeile sunt considerate niște obiecte. Eu nu suport lucrurile astea. Nu m-aș duce undeva unde există mentalitatea aceasta și prostia oamenilor, în general. Sunt îndoctrinați. În alte țări se venerează vaca, iar aici femeia e considerată obiect”, a mai declarat ea.

Bianca Drăgușanu nu a mai fost în vacanță de aproape 5 luni

„Eu vara asta nu am fost plecată nicăieri. Ultima mea vacanță a fost prin martie, cam așa. Asta este situația, mie nu îmi place să merg singură. Voi pleca, mai încolo. Nu am fost eu plecata din țară, dar am rupt shopping-ul online”.