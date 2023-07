Motivul pentru care Carmen Tănase participă rar la evenimente mondene și nu mai merge în vacanță: „Mi-am promis mie, așa”

Carmen Tănase este cu siguranță una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, talentul și dedicarea ei au contribuit la construirea unei cariere de succes în industria artistică. Numele său strălucește atât pe marile ecrane, cât și pe scenele celor mai prestigioase teatre.

Carmen Tănase evită evenimentele mondene

Datorită carismei și talentului său actoricesc, vedeta a reușit să cucerească inimile a numeroși fani, care îi sunt alături în fiecare moment. Faptul că actrița este o forță continuă în industria divertismentului nu mai este un secret pentru nimeni, fiind implicată într-o multitudine de proiecte, atât în teatru, cât și în televiziune. Munca ei asiduă și pasiunea pentru actorie o conduc mereu spre noi și captivante realizări.

Recent, actrița și-a exprimat motivul pentru care evită frecventarea evenimentelor mondene. Se pare că preferă să se abțină de la astfel de apariții, deoarece consideră că acestea nu o reprezintă și nu fac parte din universul ei.

„Ies rar. Eu nu prea ies la mondenități. Nu e lumea mea.(…) Acum am fost liberă și am zis, ‘Hai să ies din casă.’”, a mărturisit Carmen Tănase pentru .

Actrița nu are timp pentru vacanțe

Totuși, în afară de evenimentele mondene, absența din lista ei cuprinde și vacanțele. De mulți ani, artista nu a plecat într-un concediu, dar în prezent nici nu își dorește asta. Din contră, consideră că a avut suficient timp liber în timpul pandemiei, când spectacolele și alte proiecte au fost amânate.

„Nu am timp de o vacanță. Dar eu nu mai am vacanță de câțiva ani, dar nici nu tânjesc după ea, nu vreau. Mi-am promis mie, așa, că nu o să mă vaiet, în pandemie… Așa că îmi ajunge câtă vacanță am avut atunci.”, a mai spus actrița pentru sursa menționată anterior.

În ciuda faptului că mulți se gândesc numai la vacanță, Carmen Tănase nu pune nici măcar problema unui concediu. Actrița a dezvăluit că își va petrece vara ocupată cu filmări și spectacole, având numeroase proiecte în desfășurare. Pe lângă aceasta, Carmen Tănase a avut recent parte de o premieră în cariera sa, ceea ce o face să se bucure de multe realizări profesionale. Aceste succese nu au venit însă fără muncă asiduă și dedicare din partea artistei.

„Filmările au început, dar eu nu am început să filmez. O să încep zilele următoare și abia aștept să încep treaba. Am scos o premieră, am făcut un film, abia aștept să înceapă un alt spectacol de teatru. Am treabă, joc în spectacolele vechi, merg peste tot prin țară.”, a mai precizat Carmen Tănase pentru aceeași sursă.