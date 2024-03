Motivul pentru care Feli Donose nu a mai urcat pe scenă la un concert organizat în județul Mureș: „Nu am fost băgați în seamă”

Feli Donose, în vârstă de 37 de anim este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România. Recent, ea trebuie să urce pe scenă în fața publicului din comuna Deda, din județul Mureș. Motivul pentru care vedeta nu a mai urcat pe scenă a fost dezvăluit chiar de artistă, pe Instagram.

„Mesaj pentru toți locuitorii comunei Deda, județul Maramureș. Îmi pare extrem de rău că nu am mai urcat pe scenă, dar din cauza proastei organizări nu s-a mai ținut concertul”, a spus Feli Donose.

Ce a mai transmis vedeta, supărată pe organizarea evenimentului

Artista a scris pe Instagram că ea, împreună cu trupa, a fost prezentă la toate probele de sunet, cât și seara, înainte de a începe show-ul. Feli Donose a mai spus că nu a fost băgată în seamă întreaga zi și cu atât mai puțin înainte de concert.

„Eu și trupa mea am fost prezenți atât la probele de sunet, cât și la scenă seara, ne-am respectat obligațiile așa cum se întâmplă dintotdeauna. Toată ziua inclusiv seara nu am fost băgați în seamă, ba mai mult, am fost ignorați.

Vezi această postare pe Instagram

Am așteptat aproape o oră și jumătate să intrăm pe scenă după ”în 5 minute intrați”. Eu am o mare iubire și respect față de publicul care vine la concertele mele. Cine a fost vreodată la un concert al meu, știre. O să revim mâine cu un story despre întreaga poveste. Îmi pare rău, dar pentru mine pe primul loc în legătură cu un om sunt omenia și respectul. În seara asta, din cauza proastei organizări nu am avut parte de niciuna din cele două”, a mai spus Feli, pe InstaStory, potrivit .