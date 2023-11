Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu-și mai vând vila din Corbeanca: „Nu mai vreau pentru că e greu”

locuiesc într-o vilă spațioasă din Corbeanca, la care au investit masiv. Inițial, au vrut să o vândă și să construiască ceva mai mic, dar au schimbat planurile și au început noi investiții, inclusiv într-un designer de interior pentru a amenaja o zonă de spa și studio muzical în vilă.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu-și mai vând vila din Corbeanca

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au considerat inițial lor din Corbeanca, care a fost personalizată după preferințele lor cu cheltuieli semnificative. Cu toate acestea, după ani de investiții și renovări costisitoare, au decis să renunțe la ideea de a o vinde, deoarece au ajuns să simtă că ar fi dificil să se despartă de casa lor, deși costurile de întreținere nu sunt deloc mici., scrie .

„Sinceră să fiu la momentul acesta, eu i-am spus să vindem casa (…) Nu mai vreau pentru că e greu (….) Așa am vrut-o noi. Noi am făcut o casă optimizată, adică e foarte bine izolată, am investit atunci niște bani și acum se văd rezultatele, dar oricum costă”, a spus Gabriela Cristea, la Xtra Night Show.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea și-au proiectat singuri locuința

Cei doi au început construcția vilei din Corbeanca acum 4 ani. Însă, pe parcurs, au realizat că casa este prea mare pentru nevoile lor. Planificau să o vândă și să-și construiască o casă mai mică cu profitul obținut.

„Am zis că e mare, mai și câștigăm niște bani și cumpărăm una mai mică și poți să faci și altceva (…) Așa am vrut-o noi. A fost prima casă. Când o desenezi pe asfalt, vine cu varul și începe să ridice pereții, după îi face și albi și dă volum”, a spus Tavi Clonda, la Xtra Night Show.