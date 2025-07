Motivul pentru care Irina Columbeanu pleacă din vila în care locuiește cu mama ei, Monica Gabor: “Mă mut”

Fiica lui se mută din casa din Malibu, unde stă alături de mama ei, și partenerul acesteia, Mr. Pink.

„M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj”

Adolescenta a luat în calcul inclusiv posibilitatea de a urma o facultate în România.

Mai exact, Irinuca ar fi vrut să urmeze Facultatea de Medicină din Cluj, însă s-a răzgândit. Planurile ei s-au schimbat în momentul în care a primit o ofertă de a studia la New York University.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu.”, a mărturisit Irina Columbeanu la „Fiță cu Adiță”, potrivit .

„Irinuca are o legătură strânsă cu tatăl ei”

Se pare că Irinuca nu va mai locui cu Monica Gabor. Ea va merge în New York, acolo unde va începe un capitol esențial din viața ei.

Irina Columbeanu a revenit recent în România. Tânăra a mers să-și viziteze tatăl, aflat de aproape doi ani într-un azil din Ghermănești.

Cu toate că ea trăiește în America, Irina are o legătură strânsă cu tatăl ei. De asemenea, tot ea îl ajută financiar și îl sună frecvent. Vizita sa a fost o adevărată rază de lumină pentru Irinel Columbeanu, care a declarat că fiica lui este „totul pentru el”.