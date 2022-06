Motivul pentru care Jojo și Paul Ipate nu s-au căsătorit după 8 ani de relație: „Primordial este să fii căsătorit cu sufletul”

Paul Ipate și Cătălina Grama sau Jojo formează unul dintre cele mai frumoase și solide cupluri din showbiz. Cei doi au o relație destul de discretă, dar nu rare sunt momentele în le permite fanilor să vadă cum decurg lucrurile între ei.

Cu toate că formează un cuplu de aproape 8 ani de zile, ei . Jojo a vorbit deschis despre acest subiect și a povestit cum stau lucrurile între ei după atâția ani de relație.

De ce nu s-au căsătorit Jojo și Paul Ipate după 8 ani de relație

Paul Ipate și Jojo sunt împreună de 8 ani, iar povestea lor de iubire a rămas la fel ca la început. Amândoi se bucură de cei doi copii, Achim în vârstă de 11 ani, din prima căsătorie a actriței, și Zora, în vârstă de 5 ani.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat de curând, Jojo a dezvăluit de a nu se căsători. Aceasta consideră că sunt lucruri mult mai importante, iar în momentul în care cei doi parteneri sunt conectați sufletește, relația va fi una buna.

„Pentru noi, primordial este să fii căsătorit cu sufletul și apoi decizi dacă vrei să fii și în acte. Dacă ești căsătorit cu sufletul, relația va funcționa și cu, și fără acte. Sunt oameni care nu cred în acte și fug de ele, și sunt oameni care fug după ele. Eu sunt cumva la mijloc, nu cred nici într-o variantă, nici în alta. Consider că cel mai important este ce ți se potrivește și că, de fapt, cea mai importantă este conexiunea sufletelor”, a declarat Jojo pentru Viva!

Cu toate acestea, Jojo susține că cei doi copii ai săi știu faptul că părinții lor nu sunt căsătoriți.

„Copiii au înțeles foarte clar asta. Noi suntem foarte cinstiți cu copiii noștri și le spunem exact cum stau lucrurile. Au înțeles perfect diferența”, a dezvăluit artista.

Relația dintre Paul Ipate și Cătălina Grama

Jojo a recunoscut că în cei opt ani de relație cu Paul Ipate și etape.

„Opt ani cu Paul nici nu îmi dau seama când au trecut. Au fost atât de puțin plictisitori, am avut atât de multe lucruri de făcut, am trecut prin atât de multe etape, încât nu știu unde au zburat anii. Cert este că, atunci când mă uit la prima noastră fotografie împreună, făcută pe un platou de filmare al unui lungmetraj care încă nu a apărut, cred că a fost menit ca noi doi să ne întâlnim, îmi dau seama cât eram de tineri totuși”, a spus Jojo pentru VIVA!.

Jojo și Paul Ipate au depășit cu bine momentele dificile pe care le-au întâmpinat pe parcursul relației lor. Actrița a adăugat că pentru ea există alte lucruri care sunt mult mai importante decât căsătoria.

„Îmi dau seama că ne-am maturizat, ne-am descoperit, am învățat mult unul de la celălalt, ne-am echilibrat, ne-am completat. Și când am fost mai supărați, tot am revenit unul la celălalt, am rămas împreună la bine și la rău, chiar dacă nu suntem căsătoriți. Pentru mine aceste lucruri sunt mult mai importante decât factorul căsătorie. Au fost opt ani fantastici, cu de toate. Am trecut prin foarte multe împreună și ne-am descoperit măsura, am știut cine suntem de fapt și cât de mult însemnăm unul pentru celălalt”, a mai mărturisit aceasta.