Motivul pentru care Lavinia Petrea nu vrea să plece de la PRO TV: „Au fost oferte pe care le-am primit, dar inima mea a fost și este aici”

se bucură de același loc la pupitrul de știri de la Pro TV de aproximativ 20 de ani. De curând, prezentatoarea a făcut câteva dezvăluiri despre parcursul ei în cadrul televiziunii, dar și despre ofertele pe care le-a primit de-a lungul timpului de la alte posturi.

Lavinia Petrea a fost ofertată de mai multe televiziuni

Lavinia Petrea este o altă figură emblematică a postului Pro TV. Se pare că aceasta a trecut prin mai multe etape până să ajungă să ocupe locul la pupitrul de știri. Mai exact, , de zi și a transmis pentru Știrile Pro TV inclusiv din Irak sau Afganistan.

Într-un interviu pentru aceasta a explicat motivul pentru care nu a plecat de la Pro TV în toți aceștia ani.

„Mă fascina televiziunea, dar mi se părea aproape imposibil pentru mine să fac asta, pentru că eram foarte timidă. Pentru mine chiar a fost o modalitate de a mă trata. Am profitat din plin de ocazia pe care am avut-o atunci, când în timpul facultății a trebuit să fac o perioadă de practică. Aveam 19 ani când am venit, prima dată, în Pro TV, în practică.

După acea perioadă, am avut norocul să mă aflu într-un moment în care Pro TV își căuta o altă generație de reporteri, de regulă așa se întâmpla, așa se întâmplă și acum. Sunt recrutați dintre studenții care vin în practică și împreună cu vreo 10 colegi am rămas într-o perioadă de probe, iar vreo 4 am fost angajați într-un final.

Am fost reporter de noapte, așa am început, apoi am trecut pe zi, apoi am fost la redacția sport, acolo unde am făcut primele transmisiuni live. Pentru mine, aia a fost cea mai bună școală în materie de transmisiuni live și vorbire liberă. După care m-am întors la secția eveniment, în redacția știrilor și în curând cred că o să fac vreo 20 de ani de când sunt acolo”, a declarat Lavinia Petrea pentru sursa citată.

Cu toate că a primit diferite oferte de la alte televiziuni, susține că dacă nu ar mai avea contract cu Pro TV, nu ar mai lucra deloc în televiziune.

„Poate în primul rând pentru că aici am crescut și eu mă atașez foarte mult de locuri, de persoane, nu vreau să vorbesc așa de acum gândindu-mă la viitor, dar nu cred că aș putea face asta în altă parte. Cred că dacă nu aș mai face televiziune aici, nu aș mai face nicăieri altundeva.

Au fost oferte pe care le-am primit și m-am simțit onorată, dar inima mea a fost și este aici. Îmi iubesc atât de mult colegii și cred că mare parte din cheia succesului o reprezintă legătura ta formată într-o echipă, conexiunea dintre persoane și felul în care te simți împreună”, a mai declarat ea pentru sursa precizată mai sus.