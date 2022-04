Motivul pentru care Lora a amânat nunta cu Ionuț Ghenu: „Am amânat-o iar. Mai așteptăm, avem răbdare”

Laura Petrescu, cunoscută drept Lora în lumea muzicii, a amânat din nou nunta cu impresarul Ionuț Ghenu. Prima dată, planurile celor doi au fost date peste cap de pandemie, iar de data acesta artista susține că nu vrea să se mărite în anul războiului.

Lora, una dintre cele mai frumoase, cunoscute și apreciate cântărețe din România, a recunoscut recent că a fost , la un anumit moment. Pentru a-și reveni, artista a fost nevoită să apeleze la un specialist.

„Nu vrea să mă mărit în anul războiului”

Povestea de dragoste dintre Lora și Ionuț a început în urmă cu 7 ani. Înainte de pandemie, cei doi își planificau atent nunta, însă măsurile epidemiologice impuse în acea perioadă i-a constrâns să renunțe la ceremonie.

Aceștia au revenit asupra planului, însă, de data aceasta, cântăreața spune că nu vrea să îmbrace rochia de mireasă în anul războiului.

„Nunta? Nu știm când anume va fi! Am amânat-o iar. Nu vrea să mă mărit în anul războiului. A fost pandemia, acum e războiul, tot timpul intervine câte ceva în viața asta. Nu mai știi ce să crezi și ce planuri să-ți mai faci în lumea asta plină de surprize! Mai așteptăm, avem răbdare”, a declarat Lora, pentru Click!, luni seară, la premiera filmului „Secretul lui Zorillo”, potrivit

Lora a fost căsătorită cu Dan Badea

Lora și Dan Badea au fost căsătoriți doi ani, dar . Artista a rupt tăcerea și a vorbit despre motivele care au stat la baza divorțului lor.

Deși oficial a durat doi ani, în realitate, cei doi s-au simțit în rol de soț și soție doar un an. Lora recunoaște că a fost foarte ocupată și implicată în proiectele pe ca le desfășura și nu prea avea timp liber.

„Vă rog să mă iertați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine. Un an de zile în care nu cred că a știut omul cine am devenit, ce se întâmpla pe la cântări. Au început să vină multe lucruri dintr-odată”, a spus Lora, în cadrul unui interviu.

Perioada respectivă a fost extrem de aglomerată. Vedeta participa la „Next Star”, unde petrecea câte 14-15 ore pe zi. Acesta experiență a epuizat-o și nu îi mai aducea satisfacție.