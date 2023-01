Motivul pentru care Mitică Popescu nu a avut copii: „Această meserie înseamnă sacrificii”

Mitică Popescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu actrița Leopoldina Bălănuță, care a fost și singurul lui mariaj. Deși s-au iubit profund, nu au avut copii. Popescu a explicat într-un interviu din trecut cauza pentru care nu au avut copii.

Actorul a decedat la vârsta de 86 de ani

Mitică Popescu, actorul iubit de toți, a murit la vârsta de 86 de ani, după ce a suferit de probleme cardiace grave și a fost internat la Spitalul Elias din București. Deși s-a căsătorit cu actrița Leopoldina Bălănuță, el nu a avut copii. Popescu a împlinit 86 de ani pe 2 decembrie 2022, dar a decedat la doar o lună după aceea. Admirații săi sunt îndurerați după pierderea unui mare actor al țării.

Actorul a murit la o vârstă înaintată, dar era întristat de faptul că nu a avut copii. El a explicat într-un interviu din trecut care au fost motivele reale pentru care nu a avut copii.

„Regret că nu am copii dar în profesia noastră nu realizezi la timp chestia asta. N-ai timp să ţii nici măcar o floare… Îmi amintesc că atunci când s-a prăpădit bietul tata am avut nu ştiu câte spectacole în acea săptămână. Poldi nici n-a putut veni la înmormântare, că avea matineu. Eu dimineaţa am fost la înmormântare la tata, iar seara eram pe scenă. Această meserie înseamnă sacrificii. Cea mai mare realizare este că încă sunt în viaţă”, a declarat actorul în anul 2011, citat de

Mitică Popescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste

Mitică Popescu s-a căsătorit o singură dată, cu actrița Leopoldina Bălănuță, între anii 1977 și 1998. În ciuda faptului că au avut o relație de dragoste de 25 de ani, ei au refuzat să se căsătorească în mod religios, considerând că au o vârstă prea înaintată pentru asta. Deși s-au iubit mult, ei nu au avut copii.

„Pentru dragoste nu contează vârstă, dovadă că am stat împreună 25 de ani, dar lumea te mai judecă. M-am înțeles foarte bine cu Leopoldina. Eu făceam piață, iar ea gătea. Ei îi plăcea să pescuiască, mie nu. Dar am mers în Delta zece ani. Nu avem copii, pentru că ea nu putea să rămână însărcinată. Plus că, nouă, actorilor, ne este foarte greu să creștem și o floare, la programul pe care-l avem”, a declarat Mitică Popescu în anul 2004, pentru