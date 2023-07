Motivul pentru care Monica Davidescu l-a amenințat pe Aurelian Temișan cu divorțul: „Fii atent că îți spun în prezența fetelor!”

cu divorțul. Într-o poveste mai puțin cunoscută din mariajul lor, actrița a dezvăluit că și-a avertizat soțul că va solicita divorțul în cazul în care acesta mai aduce pește mare în casă.

Monica Davidescu l-a amenințat pe Aurelian Temișan cu divorțul

„Am o prietenă care a asistat la chestia asta. Aurelian a venit, la un moment dat, cu un monstru marin, un pește extrem de mare, de la cineva care pescuia. Eu acasă nu știu să feliez un pește extrem de mare, nu aveam instrumente pentru acest lucru.L-am scos în curte, am cerut ajutorul unei vecine care a venit cu o lamă mai puternică, am chemat o prietenă: „Hai aici, hai să doborâm monstrul!’. După ce am doborât monstrul și l-am făcut pachețele ca să îl împart pe la toată lumea, căci nu aș fi putut să mănânc acel pește doar în familie, i-am zis: „Fii atent! Dacă vrei să ne înțelegem bine, toate bune până la bucătărie!’. Mai gătesc eu ceva, dar nu să feliez monștri marini. Dacă mai aduci vreodată vreun monstru așa, divorțez! Fii atent că îți spun în prezența fetelor!”, a povestit Monica Davidescu pentru .

Motivul pentru care nu a vrut să ia numele soțului ei

că principala cauză pentru care a refuzat să ia numele lui Aurelian Temișan a fost legată de dorința profundă a tatălui său de a avea un fiu care să continue tradiția numelui de familie.

„În buletin sunt Monica Davidescu. Pe scenă sunt Monica Davidescu. În viața de zi cu zi sunt Monica Davidescu, soția lui Aurelian Temișan. Nu am luat numele lui. Într-adevăr, 10 ani, pentru spectacolele de prezentare în barurile de noapte, am folosit apelativul Dora David.

(…) Oricum îți trebuie niște hârtii. Și dacă te cheamă la fel ca pe soțul, dacă vrei să pleci cu copilul trebuie să îți dea o hârtie. Așa e legea la noi. Eu însă mi-am păstrat numele de scenă și în buletin și după căsătorie. El și-a păstrat numele.

Asta și pentru că eu am vrut să duc mai departe numele tatălui meu care și-a dorit un băiat, dar nu a avut. S-a prăpădit și am zis că eu o să merg mai departe cu Davidescu. Surorile mele și-au schimbat numele după soții lor. Fetița poartă numele amândurora: Temișan Davidescu Dora Maria. Nu știu dacă eu am făcut cel mai bine, pentru că biata copilă atunci când completează un formular are de scris și nu îi încape niciodată numele în formularul respectiv. Asta este”, a declarat Monica Davidescu.