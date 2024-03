Motivul pentru care Salman Khan a mers la nunta fiului celui mai bogat om din India fără Iulia Vântur. Unde a fost românca în tot acest timp

Weekendul trecut a avut loc petrecerea de nuntă a fiului celui mai bogat om din India, Mukesh Ambani, unde Iulia Vântur nu a fost alături de starul de la Bollywood, așa cum mulți s-ar fi așteptat. Ce a făcut românca în tot acest timp.

Salman Khan, fără Iulia Vântur la nunta fiului celui mai bogat om din India

Miliardarul Mukesh Ambani a organizat un eveniment de trei zile la care au participat directori executivi din domeniul tehnologiei, vedete de la Bollywood, celebrități pop și politicieni. Costurile întregului eveniment ar fi de aproximativ 120 de milioane de lire sterline și se zvonește că doar contractul de catering a fost 20 de milioane de lire sterline.

Și Rihanna a fost prezentă la acest eveniment, unde a performat . Multe persoane estimează că ar fi primit între 5 și 9 milioane de dolari.

La aceeași petrecere a fost prezent și Salman Khan, însă fără Iulia Vântur.

„Iulia Vântur nu a fost, m-am uitat după ea, am zis că poate o văd pe acolo, dar nu a fost nici în a doua zi, nici în a treia”, a spus Valentin Luca, cel care s-a ocupat de pregătirea celor mai interesante băuturi de la eveniment.

Ce a făcut Iulia Vântur cât timp Salman Khan se distra la nunta din India

În timp ce la petrecerea de nuntă din India, Iulia Vântur era în România. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare, ea a fost la Iași, unde a vizitat cabinetul unui medic estetician pentru o procedură.

„Astăzi am avut plăcerea să o am ca pacientă pe Iulia Vântur, o femeie remarcabilă ce și-a exprimat dorința de a-și îmbunătăți aspectul pielii, ștergându-și venectaziile de la nivelul membrelor inferioare. Cu o abordare atentă și profesională, am lucrat împreună pentru a-i oferi o soluție personalizată și eficientă”, transmitea medicul pe Instagram, potrivit .