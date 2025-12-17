Salman Khan și Iulia Vântur formează de peste un deceniu unul dintre cele mai cunoscute cupluri asociate cu Bollywood. Cu toate că sunt apreciați de fani și apar frecvent împreună, cei doi nu au făcut pasul către . Recent, actorul indian a vorbit deschis despre acest subiect, iar Iulia Vântur a povestit cum s-a adaptat la viața și familia partenerului ei din India.

O relație de lungă durată, dar fără căsătorie

Salman Khan și Iulia Vântur sunt împreună de mai bine de zece ani, iar relația lor a stârnit constant interesul publicului. În ciuda longevității cuplului, cei doi nu s-au căsătorit, iar acest lucru a ridicat multe semne de întrebare în rândul fanilor.

Actorul indian, cunoscut pentru faptul că își protejează viața personală, a ales recent să vorbească despre motivele pentru care a evitat acest pas. Salman Khan a explicat că decizia nu are legătură cu Iulia Vântur sau cu alte femei din viața lui, ci ține strict de propriile temeri, conform Click.

„Niciuna dintre ele nu a avut vreo vină. Este doar vina mea. Probabil a fost vreun fel de teamă în mintea mea că s-ar putea să nu fiu în stare să le ofer fericire în viață. Sunt sigur că sunt toate fericite oriunde s-ar afla”, a declarat actorul.

Teama de responsabilitate, motiv invocat de actor

Salman Khan a recunoscut că frica de a nu putea oferi suficientă fericire persoanelor dragi a influențat decizia sa de a nu se căsători.

Actorul a subliniat că această teamă l-a urmărit în timp și l-a făcut să evite un angajament oficial, chiar dacă a avut relații serioase.

Declarațiile sale au fost apreciate de fani pentru sinceritate și au oferit o explicație clară pentru o întrebare care circulă de ani de zile în presa de divertisment.

Cum s-a adaptat Iulia Vântur la viața din India

Iulia Vântur s-a mutat din România în India și a fost nevoită să se adapteze unei culturi complet diferite, dar și unei industrii extrem de competitive. Românca a vorbit despre această experiență într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

„Mi-au trebuit ceva ani să mă adaptez cu totul, să fiu acceptată, să fiu apreciată acolo, pentru că e ușor în momentul în care mergi într-o cultură total diferită, în momentul în care mergi să străbați o industrie foarte mare, cu competiție incredibilă”, a spus Iulia Vântur.

Aceasta a explicat că integrarea în familia lui Salman Khan și în mediul din India a fost un proces de durată, care a necesitat răbdare și multă muncă.