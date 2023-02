Motivul pentru care Shakira a ales să se exprime prin muzică după despărțirea de Gerard Pique: „E mai bine decât mersul la psiholog”

Recent, Shakira a oferit un prim interviu după despărțirea de Gerard Pique, în cadrul căruia a povestit despre momentul în care a aflat că este înșelată.

Mai mult decât atât, aceasta a vorbit și despre cele două piese pe i le-a dedicat lui, dar și motivul pentru care a ales această modalitate de exprimare.

Motivul pentru care Shakira a ales să se exprime cu ajutorul pieselor

La 9 luni de la despărțirea de Pique, Shakira a acceptat să vorbească despre relația cu fostul fotbalist al Barcelonei și despre piesele în care l-a atacat. În cadrul unui interviu, cântăreața a explicat cum a afectat-o despărțirea de Gerard Pique.

Shakira nu a vorbit direct despre Gerard Pique, însă a lăsat faptul că despre el este vorba și a vrut să evidențieze că se focusează pe propria persoană și pe băieții ei.

„În melodiile mele, mereu am simțit că am datoria să-mi folosesc vocea și să le-o împrumut celor care nu pot vorbi. Am realizat că femeile sunt într-un moment-cheie pentru societate, într-un punct în care sprijinul pe care îl obținem una de la cealaltă este foarte relevant. Așa cum spunea Madeleine Albright, ‘există un loc în Iad pentru toate femeile care nu se sprijină între ele”, a spus Shakira, potrivit !.

Shakira, ajutată foarte mult de cei doi băieți pe care îi are

Shakira a declarat că cei doi băieți au ajutat-o foarte mult, deși o perioadă a crezut că este dependentă de prezența unui bărbat pentru a se simți completă.

„Cred că și eu cumpăram ideea asta că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a fi completă. Nu li se întâmplă tuturor să li se îndeplinească visurile în viață, însă mie mi s-au îndeplinit cu băieții mei. Am reușit să înțeleg istoria din altă perspectivă și eu sunt de ajuns.

Simt că sunt de ajuns, lucru pe care nu l-am gândit niciodată. Simt că depind de mine și băieții mei depind de mine. E rezultatul trecerii printr-un . Ar fi trebuit ca cineva să facă o poză de cum a început și cum s-a încheiat sesiunea. A fost o eliberare pentru procesul meu de însănătoșire.

Întotdeauna încerc să îmi folosesc piesele ca un catharsis, e mai bine decât mersul la psiholog. Prin astfel de momente trebuie să treci, cum am trecut eu în 2022 pentru a scoate la iveală un mușchi emoțional. A fost un moment de sinceritate brutală. M-am simțit sprijinită de fani într-o manieră pe care nu mi-aș fi imaginat-o. Au fost cheie pentru a mă ridica de la podea”, a declarat Shakira.