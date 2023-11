Motivul pentru care Simona Gherghe și-a părăsit logodnicul. „Așa a fost să fie”

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România și a muncit din greu pentru cariera pe care o are acum. Totuși, nu a avut un trecut ușor înainte de a venit în București și a fost nevoită să rupă relația cu logodnicul ei.

De ce s-a despărțit de logodnic

Când a primit oferta din partea Antenei 1 ea era într-o relație cu Octavian Tudorache, care o ceruse în căsătorie și păreau că lucrurile sunt roz, conform

„De cine eram îndrăgostită la 18 ani? De primul meu prieten. Un băiat cu cinci ani mai în vârstă că mine. Eram foarte îndrăgostită de el. Nu-mi stătea gândul la carte. De-asta am și picat la facultate. Iar când pentru jobul pe care mi l-a oferit Antena 1, eu trebuia să mă mărit. Aveam un logodnic care mă ceruse de nevasta de la mama. Era totul stabilit. Inelul dat. N-a mers. El a rămas acolo. A încercat să găsească ceva de lucru pe-aici, n-a reușit și s-a terminat!”, a spus Simona Gherghe în urmăc cu câțiva ani.

În momentul în care prezentatoarea TV a decis să se mute în București, lucrurile între ei au început să nu mai funcționeze, moment în care povestea lor de dragoste s-a încheiat.

Simona a spus că relația s-a sfârșit pentru că nu mai mergea nimic între ei, iar ea nu voia să renunțe la mutarea în Capitală unde avea garantat un job foarte bun pentru a rămâne cu logodnicul ei.

„Am povestit că eram logodită, în momentul în care am primit propunerea să vin la Antena 1 București. Relația nu a mai funcționat, eu eram extrem de stresată de noua mea viață, într-un oraș în care chiar nu știam pe nimeni. Așa a fost să fie. În primii doi ani, am muncit pe brânci, practic nu am avut niciun weekend liber. Munceam să acopăr tot timpul, ca să nu simt singurătatea”, a adăugat Simona Gherghe.

Simona Gherghe și Răzvan Săndulesc au petrecut 11 ani împreună

După despărțirea de Simona, Octavian și-a văzut de viață, a devenit om de afaceri și s-a căsătorit cu femeia predestinată. Și, între timp, , alături de care și-a petrecut 11 ani din viață, și au împreună doi copii, o fetiță, Ana, de 6 ani și un băiat, Vlad, de 4 ani.

Ei și-au unit destinele în mai 2017, au 5 ani de căsnicie, luna în care a adus-o pe lume pe Ana, iar în următorul an în octombrie a urmat Vlad.