Motivul pentru care Vladuța Lupău locuiește cu soacra ei: „Bunicii uneori o iau razna”

Vlăduța Lupău, interpreta de muzică populară, locuiește împreună cu soacra ei și este foarte fericită că are această susținere în creșterea fiului ei, Iair. În emisiunea „La Măruță”, ea a declarat că acest fapt nu o deranjează, ci dimpotrivă, o ajută și este recunoscătoare pentru acest lucru, mai ales că ea nu a angajat încă o bonă pentru copilul ei, iar bunicii sunt foarte încântați de nepotul lor și doresc să stea tot timpul cu el.

„Bunicii uneori o iau razna”

„Soacra e rezidentă (n.red. – la ei acasă). Părinții mei stau la distanță și vin, dar mai rar. Ea stă în permanență cu noi, 24/24. Noi o mai amenințăm cu vacanța, dar încă nu i-am dat-o. Și-a lăsat viața ei pe planul doi pentru nepot și după aceea pentru noi. Bunicii uneori o iau razna și eu spun de multe ori că vor să mi-l fure și mama, și tata, și părinții lui Adi, dar nu.

Este copilul nostru. Într-adevăr, avem mare noroc cu ei, că sunt alături de noi. Cred că oricine are un copil mic și pe lângă și carieră are nevoie de ajutor, iar cu părinții e cel mai bine”, a dezvăluit Vlăduța Lupău în cadrul emisiunii „La Măruță” de la

Vladuța Lupău locuiește la Cluj

Vlăduța Lupău, interpreta de muzică populară, are 31 de ani și locuiește în Cluj alături de soțul ei, Adi Rus și fiul lor, Iair. Ea și-a început cariera la o vârstă fragedă, la doar 4 ani, cântând prima sa melodie la emisiunea „Tezaur Folcloric” în 1995. După ani de muncă, Vlăduța Lupău și-a realizat visul de a avea propria sa casă, mutându-se în toamna anului trecut într-o vilă construită după propriile ei idei. Ea a amenajat singură camera fiului ei și a muncit din greu pentru a avea această casă la care a visat dintotdeauna.

„Daaaa, e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile”, a povestit Vlăduța.