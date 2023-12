Motivul pentru Dorel Vișan nu s-a mai recăsătorit după moartea soției: „Despărțirea a fost tragică”

Cu peste 30 de ani în urmă, pierderii soției sale iubite. Actorul dezvăluie că, deși și-a continuat viața, nu a reușit să își refacă viața amoroasă și să aibă o altă soție.

Dorel Vișan a dezvăluit de ce nu s-a recăsătorit

El recunoaște că s-a gândit la ideea de a-și reconstrui viața, însă, în ciuda conversațiilor avute cu diverse femei și a unei relații de mai mulți ani, nu a reușit să ducă lucrurile până la căsătorie.

Singurătatea este o povară grea pentru Dorel Vișan, care recunoaște deschis că, deși a încercat să-și refacă viața, gândul îi rămâne mereu la soția sa regretată. Chiar dacă ar fi fost dispus să se recăsătorească în cazul unui divorț, pierderea fulgerătoare a soției l-a făcut să ezite. Moartea i-a luat cea mai dragă ființă, iar această suferință îl împiedică să privească cu ușurință spre viitor, scrie .

„Nu mi-am putut închipui că un om se poate căsători a doua oară, mai ales când despărțirea a fost tragică. Dacă este o despărțire care se face printr-o diferență de înțelegere, dintr-o ceartă, atunci poți să te desparți, e bine să te desparți, ca să nu te cerți toată viața, apoi te poți recăsători. Eu nu am mai putut”, a mărturisit Dorel Vișan, în emisiunea lui Denise Rifai.

Actorul a avut mai multe relații

, deși a păstrat viața sa personală privată, a continuat să exploreze relații cu femeile din jurul său, deoarece nu își dorea să trăiască singur. Desigur, a avut diverse relații, inclusiv una de durată, dar nu a ajuns niciodată în fața altarului.

„Am ținut atât de mult la relația noastră și la copii, dar nu am putut să trăiesc singur. E normal să îți găsești pe cineva cu care să trăiești, și am avut prietene, am și astăzi. Nu asta este problema. Problema este ca această viață să fie discretă și să fie în limitele morale, creștine și ale moralei omenești. Nu m-am mai putut căsători și nici nu am încercat. Mi-am mutat gândurile și acțiunile în altă zonă, în zona căutării, învățăturii, cititului. Căsătoria este o școală continuă și fără sfârșit în care fiecare învață de la celălalt, în căsătorie lucrul fundamental este respectul. Iubirea se topește, dar respectul trebuie să rămână până la capăt”, a continuat Dorel Vișan.