Motivul plecării Mihaelei Tatu de la Antena 1. Ce a refuzat să facă

De ce a plecat de la Antena 1

în televiziuni la începutul lunii martie, după 14 ani de absență, fiind prezentatoarea emisiunii „În direct cu România”. La scurt timp după lansare, ea a decis să se retragă, iar în locul ei a venit Mihaela Vaida, conform

Mihaela Tatu a spus în cadrul podcastului lui Bursucu motivele pentru care a vrut să plece de la emisiune. Ea a spus că unele clauze din contract s-au schimbat pe parcurs și nu mai semăna cu formatul inițial al emisiunii.

Prezentatoarea TV a fost de acord cu formatul emisiunii de la bun început, dar după două săptămâni totul s-a schimbat la cererea producătorilor, iar Tatu nu s-a mai regăsit în ceea ce făcea.

„Aș vrea să punem odată pentru totdeauna punct. Am făcut o declarație pe Facebook foarte elegantă, am zis ce am avut de zis și am închis subiectul.

1. Am semnat un contract pentru formatul din primele două săptămâni, după care s-au schimbat, în formatul din următoarele săptămâni, nu ne-am mai înțeles și am plecat. Am plecat împreună! Nimeni nu a știut nimic, orice aș spune publicul va gândi ceea ce gândește el acasă”,a spus Mihaela Tatu.

„Nu pot să fac durere”

Astfel, Mihaela Tatu nu a mai vrut să prezinte emisiunea și a susținut că motivul plecării nu are legătură cu partea financiară după mai multe speculații apărute.

„Mie nu-mi plăcea ce făceam, sub nicio formă, cu guguloi în stomac de nu-mi plăcea, ei nu erau mulțumiți. În acele două săptămâni nu am fost eu. Nu pot să fac durere! Nu pot să mă uit la tine și să scociorăsc exact unde te doare mai tare, întrebându-te de două-trei ori același lucru, dar cu alte cuvinte…”, a spus Mihaela Tatu în podcastul lui Bursucu`.