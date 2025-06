Motivul surprinzător pentru care Răzvan Fodor refuză să mai apară la TV: „Mi-e greu”

preferă să trăiască viața simplă, departe de lumina reflectoarelor. În ultimul timp, Fodor a ales să ia o pauză de la televiziune și să se dedice vieții de familie.

„Nu lucrez la nimic. Sunt într-o pauză binevenită, ca să zic așa. Am niște chestii de-astea domestice, cumva. Gen, mobilez o casă, am grijă de copil, gătesc. Am ajuns la o medie de 4 zile din 7 pe săptămână în care gătesc pentru casă, prieteni, familie”, a declarat fostul prezentator, potrivit .

„Irina e împușcată de oboseală”

„Mobilez un apartament pe care l-am cumpărat acum ceva timp, la mare. Cumva, , dacă este foarte ocupată, mă ocup eu de tot ce se întâmplă pe acolo. Irina e împușcată de oboseală. Filmează până la 1 noaptea. O aștept, de obicei, până la 1.30 ajunge acasă. Și dimineața la 8 se trezește și la 9 pleacă. Doarme puțin oricum”, a mai adăugat Fodor.

Răzvan a mărturisit că acum vrea să se ocupe mai mult de fiica lor.

„Mi-e greu fără Irina, dar de atâta timp deja ne-am obișnuit. De exemplu, anul trecut, pe vremea asta, eu lucram. Eram în proiectul Bravo Tată, de la Antena 1. Și eu eram plecat de dimineață până seara. Ea era plecată. Bă, nu era bine. Și copilul? Copilul cu mama. Și singurică, că ea oricum se descurcă. Și am zis, bă, ia, hai să mă ocup eu de treaba asta acum”, a precizat actorul.

„De la o anumită vârstă nu mai trebuie să alergi după lucruri, trebuie să te bucuri”

Însă, Răzvan mărturisește că dacă se arată “disponibil”, imediat apar ofertele.

„Dacă pun mâna pe telefon și mă dau disponibil, imediat apare ceva. Adică, hai, Fodorică, facem asta, mai facem ceva. Practic, acum mai am timp și de alte lucruri. Da, trăiesc! De la o anumită vârstă nu mai trebuie să alergi după lucruri, trebuie să te bucuri. De copil, de toate momentele care se întâmplă.”