Adevăratul motiv pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express. Ce a făcut cu Gabi Tamaș

13 oct. 2025, 13:10
Sursa foto: Facebook / @America Express Romania
Cuprins
  1. Cine a părăsit Asia Express în etapa a cincea
  2. Ce s-a întâmplat între Serghei Mizil și Gabi Tamaș, la Asia Express
  3. Cum a afectat petrecerea performanța lui Serghei Mizil, la Asia Express
  4. Cum s-au descurcat celelalte echipe

Fanii nu îl mai pot vedea acum pe Serghei Mizil, la Asia Express. Etapa a cincea, desfășurată pe Drumul Eroilor, a adus probe extrem de solicitante pentru concurenți, care, implicit, au dus și la eliminarea din competiție.

Cine a părăsit Asia Express în etapa a cincea

Echipa formată din Serghei Mizil și Mara Bănică nu a reușit să facă față provocărilor și a fost eliminată în cursa pentru ultima șansă. Această cursă a pus față în față echipele Emil Rengle și Alejandro Fernández, Anda Adam și Joseph și Serghei Mizil și Mara Bănică.

Ce s-a întâmplat între Serghei Mizil și Gabi Tamaș, la Asia Express

Înaintea cursei decisive, echipele au suferit schimbări neașteptate. Mara Bănică a ajuns să facă echipă cu Anda Adam, în timp ce Serghei Mizil a fost asociat cu Gabi Tamaș. Spre deosebire de alte echipe care au avut parte de probe tensionate, Serghei și Gabi au ales să se relaxeze.

Pentru a sărbători noul parteneriat, cei doi au organizat un mic chef, petrecând până la ora 5 dimineața. În timp ce ceilalți concurenți erau epuizați după probele dificile, Serghei și Gabi s-au distrat, consumând șpriț și bucurându-se de momentele libere, potrivit Cancan.

Cum a afectat petrecerea performanța lui Serghei Mizil, la Asia Express

Distracția și lipsa somnului au influențat clar evoluția lui Serghei Mizil. Obosit și fără energie, el nu a mai reușit să facă față probei pentru ultima șansă, iar echipa sa împreună cu Mara Bănică a ajuns pe ultimul loc, ceea ce a dus la eliminarea lor din competiție.

Această situație a fost comentată de fani și urmăritori ai emisiunii, care au observat că distracțiile necontrolate pot avea consecințe directe asupra performanței în concurs.

Cum s-au descurcat celelalte echipe

În aceeași cursă pentru ultima șansă, echipele Emil Rengle și Alejandro Fernández și Anda Adam și Joseph au dat tot ce au avut mai bun pentru a rămâne în competiție. Probele au fost extrem de dificile, testând rezistența fizică și capacitatea de concentrare a concurenților. Fiecare pas greșit putea însemna eliminarea, ceea ce a crescut tensiunea și dramatismul etapei.

Etapa a cincea a Asia Express 2025 arată clar cât de esențial este echilibrul între distracție și performanță. Fanii emisiunii așteaptă cu interes următoarele etape, unde tensiunea și provocările vor fi și mai mari, iar echipele vor trebui să dea tot ce au mai bun pentru a rămâne în competiție.

