Motivul trist pentru care Paula, fosta soție a regretatului actor Dem Rădulescu, nu mai poate urca pe scenă: „Nu e mare lucru, dar e grav pentru meseria mea”

Paula, soția regretatului maestru Dem Rădulescu, trăiește cu dorul de teatru, prima ei mare dragoste. Paula Rădulescu este încă solicitată pe scena teatrelor din România, însă, din păcate, acest lucru nu este posibil.

Aceasta a făcut parte din generația de aur de actori și are în palmares roluri de referință în producții cinematografice și spectacole de teatru. Soția marelui actor a relatat problemele cu care se confruntă și care o țin departe de meseria de actriță.

Paula Rădulescu, probleme de sănătate care nu îi mai permit să urce pe scenă

Soția lui Dem Rădulescu, Paula, în vârstă de 74 de ani, a fost considerată una dintre actrițele de referință din cinematografia românească. Aceasta a încântat generații la rând cu roluri în filme precum Brigada Diverse intră în acțiune, (1970), sau Fram (1983).

Decesul maestrului Dem Rădulescu a reprezentat o lovitură puternică, ce i-a afectat sănătatea, cu toatea acestea dragostea ei pentru . Deși Paula Rădulescu se bucură până în ziua se azi de aprecieri și oferte din partea teatrelor, sănătatea nu-i permite să urce pe scenă.

Au trecut ani de zile de când fosta soție a maestrului a avut un rol într-o producție, iar această situație a survenit din cauza problemelor de sănătate. Chiar dacă a avut parte de oferte pentru diferite spectacole, Paula Rădulescu a fost nevoită să pună sănătatea pe primul loc.

„Mi-aș mai dori câteva lucruri mărunte, care se pot sau nu finisa, în funcție de starea mea de sănătate care este extrem de fragilă și de oscilantă. Adică nu pot fi sigură că o săptămână întreagă nu am vreo problemă. Sunt cu inima și uneori face ce vrea ea și mă pune la respect două-trei zile, câteva zile în care trebuie să stai cuminte.

Îmi cunosc simptomele și știu că dacă nu apăs pe pedală și sunt total liniștită exact cum te ține la spital, când nu ai voie să te dai jos nici măcar din pat, se rezolvă. Trebuie să am grijă să nu am emoții și să nu obosesc. Nu e mare lucru, dar e grav pentru meseria mea. Dacă nu obosești, nu iei aplauze, iar dacă nu ai emoții, nu ești pe scenă, pentru că nu transmiți nimic. E o legătură strânsă între ce mi se cere ca să fiu sănătoasă și ce mi se cere ca să am succes, să fiu ce am fost și ce sunt, o actriță bună”, a declarat aceasta, potrivit .

Paula Rădulesc dă o mare parte din textele sale pentru a se juca la teatrul Constantin Tănase

Paula Rădulescu a găsit totuși o modalitatea prin care își poate pune talentul în slujba teatrului, chiar dacă nu în rolul de actriță. Soția maestrului Dem Rădulescu este și o dramaturgă pricepută și a scris o serie de texte pe care vrea să le pună în scenă la teatrul Constantin Tănase.

„Vreau să dau mare parte din textele mele, dacă reușesc să joace ceva din ele la teatrul la noi, la Tănase. Am vorbit aseară, va veni Valentina Fătu să le frunzărim, sunt texte pentru femei. Să aleagă ce joacă, cui i se potrivește. Eu am jucat mult cuplet muzical. Din nefericire, la teatru în afară de Valentina, . Dar mai sunt și câteva texte extrem de valoroase. Eu le dăruiesc cu drag, dar e o problemă, trebuie să se potrivească textul.Vor trebui reîmprospătate, și refăcute. Unele nici nu le-am jucat, e veche scriptura, pe foițe, dar niciodată nu se aruncă nimic. Te poate ajuta la un moment dat, fiecare cuvânt expus înr-o anume cconjunctură, poate fi un beneficiu”, a mai adăugat aceasta.