Mugur Mihăescu are 17 angajați din Bangladesh în cele trei pub-uri ale sale din Centrul Vechi: „Nu m-ar mira deloc dacă unii dintre ei s-ar gândi că nu mai au prea mult de stat prin România”

Mugur Mihăescu a dezvăluit că la cele trei pub-uri din Centrul Vechi al Capitalei a angajat și câțiva muncitori veniți din Asia. Este vorba despre bărbați și femei din Bangladesh.

Mugur Mihăilescu, despre cei 17 angajați din Bangladesh

„La noi s-au nimerit persoane din Bangladesh, atunci când am încheiat contractul cu diverse firme care aduc forță de muncă din străinătate. Din totalul celor 70 de angajați, de care dispunem în prezent, 17 sunt din Bangladesh, bărbați și femei”, a precizat Mugur Mihăescu pentru .

Potrivit acestuia, cei 17 sunt oameni normali, care-și fac bine treaba pentru care au fost angajați.

„Nu poți judeca un popor după 17 indivizi, pe care-i poți întâlni într-un anume moment al vieții tale. Mi se par niște oameni obișnuiți, cu bune și cu rele, asemenea nouă întru totul. Nu m-ar mira deloc dacă unii dintre ei s-ar gândi sau se gândesc deja că nu mai au prea mult de stat prin România, fiindcă gândul le zboară către alte zări, cum ar fi Germania sau alte țări din vest. În fond, sunt total de înțeles!”, a adăugat același Mugur Mihăescu.

Mugur Mihăescu se laudă că a reușit să încheie un contract bun cu furnizorul de energie electrică, valabil până în toamna viitoare, care-i dă posibilitatea de a nu se simți amenințat din această perspectivă.

„După ce am reușit să-mi asigur un contract bun pe partea de electricitate, fiindcă la noi totul e electric, până și mâncarea o producem în cuptoare electrice, mă gândesc în aceste vremuri și la alte moduri de a-mi diversifica afacerile. Am deschis și o afacere de livrare de pizza, exclusiv la domiciliu, care a prins foarte bine. Este vorba despre pizza Zest. Am și alte idei de afaceri, total diferite de lumea HORECA, dar încă nu am reușit să le materializez. Când am s-o fac, am să anunț public!”, conchide Garcea.