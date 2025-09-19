Naomi Hedman, modelul care a atras atenția publicului român după apariția la „X Factor”, a vorbit deschis despre relațiile sale cu doi bărbați celebri din România, și anume, Florin Ristei și Andrew Barabancea. Dacă povestea cu juratul emisiunii a fost una intensă și a ajuns chiar la logodnă, cea cu Andrew Barabancea s-a consumat rapid și s-a încheiat la fel de brusc cum a început.

De altfel, declarațiile recente ale lui Naomi au stârnit uimire, mai ales prin faptul că modelul a spus că nu îl cunoaște pe Andrew Barabancea, bărbatul cu care s-a afișat în ipostaze romantice pe rețelele de socializare.

Cum a fost relația lui Naomi Hedman cu Florin Ristei

Naomi Hedman a ajuns în atenția publicului din România în perioada în care a participat la „X Factor”. După filmările emisiunii, între ea și juratul Florin Ristei a început o poveste de dragoste discretă, ținută departe de ochii curioșilor. Relația a durat câțiva ani și a fost atât de serioasă încât artistul i-a oferit chiar și un inel de logodnă.

Cu toate acestea, distanța și programul încărcat i-au făcut pe cei doi să pună punct. Despărțirea a venit pe neașteptate și a surprins pe toată lumea, întrucât nimeni nu anticipa finalul unei povești care părea solidă.

Cum a fost relația lui Naomi Hedman cu Andrew Barabancea

După o perioadă petrecută în Marea Britanie, Naomi Hedman a revenit în România, unde l-a cunoscut pe Andrew Barabancea. Cei doi s-au afișat repede împreună, iar fotografiile și mesajele de pe rețelele sociale lăsau impresia unei relații pasionale. Totuși, povestea s-a încheiat la fel de repede cum a început, fără explicații publice.

Surprinzător, la scurt timp după despărțire, Naomi a declarat că nu îl cunoaște pe Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”, a spus ea, evitând să ofere detalii suplimentare despre motivele care au dus la ruptura dintre ei.

Ce a spus Naomi Hedman despre relațiile sale

Naomi Hedman nu ascunde faptul că, de cele mai multe ori, ea este cea care alege să încheie o relație atunci când simte că devine toxică. „Prefer o relație sănătoasă. Nu contează…Dacă este o situație sănătoasă și puțin stresantă, dacă este o relație, trebuie să fie una sănătoasă. Nu îmi plac relațiile toxice”, a declarat ea pentru .

Modelul a explicat că nu ezită să facă un pas înapoi atunci când simte că o relație îi consumă energia și îi afectează echilibrul personal.

„La un moment dat, simți că este prea mult. Ajunge să fie o situație ridicolă. Simt că mă pierd pe mine, sacrific lucruri, sau chiar pe mine”, a mărturisit ea.

Întrebată dacă preferă singurătatea sau viața de cuplu, Naomi a răspuns tranșant: „Dacă e să compar cu relațiile pe care le-am avut, prefer să fiu singură”.

În timp ce relația cu Florin Ristei a fost una intensă, marcată de logodnă și planuri serioase, cea cu Andrew Barabancea s-a dovedit a fi o aventură trecătoare, pe care Naomi o minimalizează, în prezent. Declarațiile sale recente confirmă faptul că modelul își dorește să rămână fidelă principiului de a nu accepta compromisuri într-o relație și de a pune propria liniște sufletească pe primul loc.

Ce a spus Florin Ristei după ce s-a despărțit de Naomi Hedman

Ristei a vorbit despre despărțirea de Naomi, în urmă cu un an. Artistul a spus că aceasta a fost “cea mai tare experiență” din viața lui.

„Sunt singur. Nu e mai bine. Da, am suferit. A fost cea mai tare experiență din viața mea. Am iubit. A fost relația care mi-a schimbat viața în cel mai bun mod posibil. În toate modurile posibile. S-a terminat din cauza țării și din cauză că n-am vrut niciunul să renunțe la viața lui și să facă o schimbare așa mare. Ea a reușit 3 ani, eu n-aș fi făcut-o.

Ție ți-ar plăcea dacă ai veni din Londra aici? Și nu sunt nici eu încă pregătit să plec. A fost atât de puternică (dragostea n.r) încât ea să stea aici, după coada mea, 3 ani. Ea și-a pus viața pe hold 3 ani, după care a vrut să se întoarcă și ea la viața ei.

Și eu n-am putut să zic nu pentru că nu sunt atât de egoist încât să-ți spun să renunți la ceva pentru altceva. Eu n-aș fi făcut-o. Nu cred că aș fi plecat să rămân 3 ani pentru cineva. Ea a venit la X Factor și n-a mai plecat, că i-am luat eu cheia. (…) Dar da, a fost experiența care mi-a schimbat și percepția despre relații și despre iubit și despre femeie, despre tot. Am dat de o altă mentalitate”, a mărturisit Florin Ristei.