Naomi Hedman, modelul care a atras atenția publicului român după apariția la „X Factor”, a vorbit deschis despre relațiile sale cu doi bărbați celebri din România, și anume, Florin Ristei și Andrew Barabancea. Dacă povestea cu juratul emisiunii a fost una intensă și a ajuns chiar la logodnă, cea cu Andrew Barabancea s-a consumat rapid și s-a încheiat la fel de brusc cum a început.
De altfel, declarațiile recente ale lui Naomi au stârnit uimire, mai ales prin faptul că modelul a spus că nu îl cunoaște pe Andrew Barabancea, bărbatul cu care s-a afișat în ipostaze romantice pe rețelele de socializare.
Naomi Hedman a ajuns în atenția publicului din România în perioada în care a participat la „X Factor”. După filmările emisiunii, între ea și juratul Florin Ristei a început o poveste de dragoste discretă, ținută departe de ochii curioșilor. Relația a durat câțiva ani și a fost atât de serioasă încât artistul i-a oferit chiar și un inel de logodnă.
Cu toate acestea, distanța și programul încărcat i-au făcut pe cei doi să pună punct. Despărțirea a venit pe neașteptate și a surprins pe toată lumea, întrucât nimeni nu anticipa finalul unei povești care părea solidă.
După o perioadă petrecută în Marea Britanie, Naomi Hedman a revenit în România, unde l-a cunoscut pe Andrew Barabancea. Cei doi s-au afișat repede împreună, iar fotografiile și mesajele de pe rețelele sociale lăsau impresia unei relații pasionale. Totuși, povestea s-a încheiat la fel de repede cum a început, fără explicații publice.
Surprinzător, la scurt timp după despărțire, Naomi a declarat că nu îl cunoaște pe Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”, a spus ea, evitând să ofere detalii suplimentare despre motivele care au dus la ruptura dintre ei.
Naomi Hedman nu ascunde faptul că, de cele mai multe ori, ea este cea care alege să încheie o relație atunci când simte că devine toxică. „Prefer o relație sănătoasă. Nu contează…Dacă este o situație sănătoasă și puțin stresantă, dacă este o relație, trebuie să fie una sănătoasă. Nu îmi plac relațiile toxice”, a declarat ea pentru Cancan.ro.
Modelul a explicat că nu ezită să facă un pas înapoi atunci când simte că o relație îi consumă energia și îi afectează echilibrul personal.
„La un moment dat, simți că este prea mult. Ajunge să fie o situație ridicolă. Simt că mă pierd pe mine, sacrific lucruri, sau chiar pe mine”, a mărturisit ea.
Întrebată dacă preferă singurătatea sau viața de cuplu, Naomi a răspuns tranșant: „Dacă e să compar cu relațiile pe care le-am avut, prefer să fiu singură”.
În timp ce relația cu Florin Ristei a fost una intensă, marcată de logodnă și planuri serioase, cea cu Andrew Barabancea s-a dovedit a fi o aventură trecătoare, pe care Naomi o minimalizează, în prezent. Declarațiile sale recente confirmă faptul că modelul își dorește să rămână fidelă principiului de a nu accepta compromisuri într-o relație și de a pune propria liniște sufletească pe primul loc.
Ristei a vorbit despre despărțirea de Naomi, în urmă cu un an. Artistul a spus că aceasta a fost “cea mai tare experiență” din viața lui.
„Sunt singur. Nu e mai bine. Da, am suferit. A fost cea mai tare experiență din viața mea. Am iubit. A fost relația care mi-a schimbat viața în cel mai bun mod posibil. În toate modurile posibile. S-a terminat din cauza țării și din cauză că n-am vrut niciunul să renunțe la viața lui și să facă o schimbare așa mare. Ea a reușit 3 ani, eu n-aș fi făcut-o.
Ție ți-ar plăcea dacă ai veni din Londra aici? Și nu sunt nici eu încă pregătit să plec. A fost atât de puternică (dragostea n.r) încât ea să stea aici, după coada mea, 3 ani. Ea și-a pus viața pe hold 3 ani, după care a vrut să se întoarcă și ea la viața ei.
Și eu n-am putut să zic nu pentru că nu sunt atât de egoist încât să-ți spun să renunți la ceva pentru altceva. Eu n-aș fi făcut-o. Nu cred că aș fi plecat să rămân 3 ani pentru cineva. Ea a venit la X Factor și n-a mai plecat, că i-am luat eu cheia. (…) Dar da, a fost experiența care mi-a schimbat și percepția despre relații și despre iubit și despre femeie, despre tot. Am dat de o altă mentalitate”, a mărturisit Florin Ristei.